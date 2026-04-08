Nắng nóng gay gắt trên khắp cả nước, nhiều nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến 9-4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới

Khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực Nam đồng Bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50- 55%.

Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong ngày hôm qua 7-4, nhiều khu vực trên cả nước ghi nhận nắng nóng trên 40 độ C, như Phù Yên (Sơn La) 40,2 độ C, Mai Châu (Sơn La) 40,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3 độ C, Qùy Châu (Nghệ An) 41,1 độ C, Qùy Hợp (Nghệ An) 40,6 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ C, Hà Tĩnh 40,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,1 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Các chuyên gia lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động