CLIP: Biệt thự ở Cần Thơ bị trộm "ghé thăm", mất tài sản tiền tỉ

Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt được đối tượng Trần Văn Sơn (SN 1994; ngụ phường Hòa Bình, TP Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản khoảng 1,5 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 30-4, một cặp vợ chồng sau khi đi du lịch về nhà tại khu dân cư ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị kẻ gian cạy phá, trộm cắp tài sản.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Lực lượng trinh sát vượt 2.000 km bắt đối tượng trộm 1,5 tỉ đồng. Nguồn: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ

Qua kiểm tra, bị hại phát hiện bị mất trộm nhiều vàng nữ trang, trang sức kim cương và tiền mặt 20 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản bị mất trộm khoảng 1,5 tỉ đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan công an xác định đây là đối tượng chuyên nghiệp, ngụy trang kín đáo để không bị phát hiện ra dấu vết. Tuy nhiên, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng được nghi can thực hiện vụ trộm là Trần Văn Sơn. Đối tượng này đã bỏ trốn về Hải Phòng sau khi gây án.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử một tổ công tác vượt hơn 2.000 km để truy bắt đối tượng. Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định vào các tỉnh phía Nam tìm nhà nào có tài sản để đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Sơn lẻn vào biệt thự. Ảnh cắt từ camera an ninh

Ngày 28-4, Sơn đi máy bay từ Hải Phòng vào TPHCM. Sau đó, Sơn đi mua công cụ để chuẩn bị trộm cắp tài sản. Ngày 29-4, Sơn bắt xe khách từ Bến xe Miền Tây đi đến Cà Mau. Khi đến trạm dừng chân tại phường Sóc Trăng thì Sơn xuống xe và thuê xe ôm chở đến các khu dân cư để tìm nơi gây án.

Sơn đến một khu dân cư thì thấy có căn biệt thự rất lớn, cửa nhà mở, chỉ có một người giúp việc lớn tuổi ở trong nhà. Sơn đã trèo hàng rào leo lên nóc nhà và lẩn trốn tại đó. Khi không còn thấy người giúp việc ở nhà, Sơn đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Đối tượng Sơn chỉ nơi trộm cắp tài sản

Sau đó, Sơn nhanh chóng tẩu thoát khỏi căn biệt thự và thuê xe ôm chở đến cầu Cần Thơ rồi bắt xe khách đi TPHCM. Trên đường đi, đối tượng xuống xe đi bộ một đoạn để tránh sự truy vết của lực lượng công an, rồi tìm đến một nhà nghỉ thay quần áo để thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Sơn tiếp tục bắt một xe khách khác đi đến TPHCM. Từ TPHCM, Sơn di chuyển đến Đà Lạt, Nha Trang và đi máy bay ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản trộm cắp được.

Ngày 12-5, Công an TP Cần Thơ phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng bắt được đối tượng.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động