Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghệ An

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm cùng đại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh. Ảnh: Thành Cường

Trong không khí thân mật, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Nguyễn Thị Kim Oanh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Mẹ Nguyễn Thị Kim Oanh sinh năm 1933, có 8 người con (5 trai, 3 gái), trong đó 2 người con trai đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc khi chưa lập gia đình. Hiện nay, Mẹ sống cùng con gái tại thành phố Vinh (cũ).

Tặng quà tri ân, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Mẹ Nguyễn Thị Kim Oanh luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương Nghệ An và đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh. Ảnh: Thành Cường

Xúc động trước tình cảm của Tổng Bí thư và đoàn công tác, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh và gia đình bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống người có công; cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc tốt đẹp đến Mẹ và gia đình.

Mẹ Nguyễn Thị Kim Oanh và người thân gửi lời chúc Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Nghệ An luôn mạnh khỏe, tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cũng trong chiều cùng ngày, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự nguyện hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, quyết tâm xây dựng đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, đưa Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển và hội nhập của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn – đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Người và quê hương cách mạng Nghệ An.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn