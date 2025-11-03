Người hùng không nghỉ Mai Đức Chung

Dù đã bước sang tuổi 75, HLV Mai Đức Chung vẫn theo sát từng bài tập của các học trò như thường lệ

Dù thời tiết không ủng hộ khi không khí lạnh tràn về và có mưa nhẹ, không khí trên sân tập của các nữ cầu thủ vẫn vô cùng phấn khởi và đầy hào hứng. Các cầu thủ trẻ cùng quyết tâm hướng tới các nhiệm vụ quan trọng trong kỳ SEA Games sắp tới.

Dù đã bước sang tuổi 75, HLV Mai Đức Chung vẫn theo sát từng bài tập của các học trò như thường lệ. Vẫn chiếc mũ lưỡi trai và những lời nhắc nhở quen thuộc, vị HLV trưởng không ngần ngại thị phạm, nhắc nhở từng cầu thủ về cách di chuyển, phối hợp và duy trì tinh thần tập trung. Trong buổi tập, HLV Mai Đức Chung cùng các trợ lý chú trọng tạo cơ hội cho nhóm cầu thủ trẻ mới lên tuyển được cọ xát với các đàn chị. Ông cũng không quên động viên các tân binh nỗ lực, học hỏi và thể hiện tốt nhất trong đợt tập huấn lần này.

HLV Mai Đức Chung được Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam năm 1997 và đã giành HCĐ ở SEA Games 19 ngay trong lần đầu cầm sa bàn đội nữ ở tuổi 48. Trải qua nhiều giai đoạn “hợp lại tan”, người hùng với “trái tim không chịu nghỉ hưu” đã đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn mình ra biển lớn khi đã giành 6 HCV SEA Games, 1 chức vô địch Đông Nam Á năm 2019, cùng tấm vé dự World Cup nữ 2023.

HLV Mai Đức Chung ăn mừng cùng đội trưởng Huỳnh Như khi ĐTQG nữ Việt Nam vào World Cup 2023 - Ảnh: AFC

Không chỉ là người thầy nghiêm khắc, HLV Mai Đức Chung còn là người cha, người bạn đồng hành của các cầu thủ nữ, người đã xây dựng đội tuyển nữ Việt Nam thành tập thể cứng cỏi, khối thống nhất đoàn kết, chẳng còn bất cứ mâu thuẫn giữa nhóm cầu thủ đội này với đội kia. Và giờ đây khi đã ngoài tuổi 70, vị HLV ấy vẫn sống giản dị, kiên trì và cống hiến từng ngày cho nền bóng đá Quốc gia và được gọi là “Bông hoa rực rỡ của nền thể thao nước nhà”.

Tác giả: Khánh Dương

Nguồn tin: bongdaplus.vn