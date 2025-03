Người phụ nữ báo tin giả mất trộm vàng trị giá hơn 400 triệu đồng

Ngày 26/3, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp Công an xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A làm rõ vụ báo tin giả mất trộm tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, vào tối 18/3, Công an xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A nhận được tin báo về việc hai vợ chồng sau khi đi làm vườn về thì phát hiện bị mất trộm số vàng trị giá hơn 430 triệu đồng tại phòng trọ ở ấp Thạnh Mỹ A, xã Tân Phú Thạnh bị mất trộm.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an phát hiện có nhiều nghi vấn. Sau khi được tuyên truyền, vận động, người vợ thừa nhận không bị mất trộm như trình báo, số vàng báo mất được người này đem cất nơi khác.

Hiện Công an xã Tân Phú Thạnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lí theo quy định.

Hành vi báo tin giả không chỉ gây lãng phí thời gian, công sức của cơ quan chức năng mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi mà người báo tin giả có thể bị xử lí hành chính hoặc hình sự. Do đó, công dân trước khi báo tin cần bình tĩnh, khai báo đúng sự thật tránh hậu quả đáng tiếc.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn