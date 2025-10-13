Đến nhà bạn học chơi, nam thanh niên 2 lần lẻn vào phòng trộm vàng

Phát tại nơi bán vàng trộm được của bà H. - Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Chiều tối 11-10, Công an phường Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết vừa khám phá nhanh vụ trộm nữ trang trên địa bàn với tài sản bị thiệt hại trên 200 triệu đồng.

Trước đó lúc 10h ngày 10-10, Công an phường Cái Răng tiếp nhận tin báo của bà T.X.H. (44 tuổi, ngụ khu dân cư Công Trình 8, phường Cái Răng, TP Cần Thơ) về việc bị mất trộm tài sản, gồm: một lắc, một đôi bông tai, một chiếc vòng, một sợi dây chuyền, nhẫn bằng vàng, 2 triệu đồng, tổng giá trị tài sản bị mất trên 200 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an phường Cái Răng khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Qua sàng lọc, Công an phường Cái Răng đã mời Trần Hồng Phát (18 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) làm việc. Phát là bạn học của con gái bà H..

Qua làm việc, Phát thừa nhận đã 2 lần trộm cắp tài sản khi đến nhà bà H. chơi. Cụ thể, lần 1 vào ngày 26-9, lợi dụng sơ hở, Phát vào phòng của bà H. trộm một chiếc lắc, một đôi bông tai, một chiếc vòng. Sau đó Phát mang chiếc lắc bán cho một tiệm vàng ở quốc lộ 61C được 64 triệu đồng; bán đôi bông tai, một chiếc vòng cho tiệm vàng ở đường 30-4 (TP Cần Thơ) được 21 triệu đồng.

Lần 2, ngày 9-10, Phát lại đến nhà bà H. chơi. Lợi dụng lúc không ai chú ý, Phát lên lầu, vào phòng ngủ của bà H. lấy trộm một đôi bông tai, một vòng vàng và 2 triệu đồng; đem bán vòng cho tiệm vàng ở đường 30-4 được 36 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

