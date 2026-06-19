Người dân tự nguyện giao nộp 02 cá thể chim công nghi đi lạc cho Cơ quan chức năng

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 15/6/2026, khi đến nhà người bạn ở khối Nghi Kim 11, phường Vinh Hưng, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1960), trú tại phường Thành Vinh, Nghệ An phát hiện 02 con chim lạ đi lạc ngoài đường. Thấy 02 con chim đẹp, lúc đầu bà Hiền nghĩ mang về nuôi làm cảnh. Tuy nhiên khi được con trai tư vấn, giải thích, người phụ nữ này trình báo Công an phường Vinh Hưng về việc phát hiện 02 con chim.

Cơ quan chức năng có mặt tại nhà bà Hiền (thứ 2 từ phải sang) để xác định chủng loại 02 con chim công

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, phường Vinh Hưng mời đại diện kiểm lâm đến để xác định về chủng loại và nhận được kết quả nghi 02 cá thể nêu trên là chim công Ấn Độ. Chim công Ấn Độ là động vật hoang dã thuộc phụ lục III Công ước CITE, được quản lý nghiêm ngặt. Việc vận chuyển, mua bán hoặc nuôi nhốt chim công Ấn Độ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.



Hiện, phường Vinh Hưng phát thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp trong vòng 05 ngày. Quá thời hạn trên, nếu không có người nhận, toàn bộ tang vật sẽ được bàn giao cho cơ sở bảo tồn để cứu hộ, chăm sóc theo quy định pháp luật. Trong thời gian chờ chủ nhân xác nhận, 02 cá thể chim công được giao cho bà Hiền tạm thời quản lý, chăm sóc.

Tác giả: Bùi Thiêm - Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn