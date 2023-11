Người dân “quay quắt” vì xưởng máy cắt đá mọc lên trong khu dân cư

Một số bà con sống ở xóm 1, xã Xuân Sơn (huyện Đô Lương,Nghệ An) phản ánh: Một chủ hộ kinh doanh trên địa bàn đã xây dựng và lắp đặt một xưởng máy cắt đá bề thế trong khu dân cư và hoạt động liên tục ngày đêm nên làm đảo lộn cuộc sống của bà con. Vì không những gây ô nhiễm môi trường bằng tiếng ồn, nước thải, khói bụi mà còn lấn chiếm luôn cả lòng, lề đường để làm nơi cất để vật liệu, gây mất an toàn giao thông.

Vật liệu và thành phẩm của xưởng cắt đá được vứt lăn lóc ở hành lang an toàn giao thông trên QL15A.

Sáng 8/11, phóng viên báo Tamnhin.trithuccuocsong.vn đã mục sở thị khu vực này được biết: Xưởng cắt đá này được cho là của một người dân địa phương, có tên là Hoàng Văn Chín (tức chủ hộ kinh doanh Chín Sơn). Đi từ phía ngoài hành lang thuộc tuyến Quốc Lộ 15A (đoạn qua xóm 1 của xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương) thấy nhiều vật liệu bao gồm: đá thanh, đá tảng, và các loại đá đã được cắt xẻ cùng với nhiều thành phẩm được làm bằng đá đã máy cắt đá hoàn thiện như: tấm bia, lăng mộ, đá thanh…được vứt lăn lóc ra hành lang an toàn giao thông sát với lòng đường QL15A

Tiếp đến, khu vực bên trong có tới 3 tuyến đường dân sinh đã được rải thảm nhưng xưởng máy cắt đá này đã chiếm luôn cả lòng và lề đường để làm nơi tập kết vận liệu một cách hiên ngang.

Xưởng cắt đá được mọc lên trong khu quy hoạch dân cư.

Một số bà con sống xung quanh đây cho biết, từ khi cái xưởng máy cắt đá này mọc lên, người dân sống xung quanh phải chịu đựng cơ cực đủ thứ ô nhiễm, nhất là tiếng ồn đến nhức óc.

Ông H. một người dân sống gần xưởng máy cắt đá than thở: Ngày đêm nghe tiếng ồn của máy cắt đá “long óc”, khiến người dân sống xung quanh khu vực này không chịu nổi. Bên cạnh đó còn phải hứng chịu tầng tầng, lớp lớp bụi đá độc hại kinh khủng.

Ông H. còn cho biết thêm, nhà tôi phải luôn đóng kín cửa, vì chỉ cần một ngày là lớp bụi đá đó có thể bay vào bám khắp nhà, giường ngủ, bàn ăn, khu vệ sinh…

Còn anh Nguyễn Văn B. một hàng xóm khác than thở: Trước đây thấy chính quyền địa phương tổ chức bán đấu giá đất ở khu vực này, sau khi mua được, tưởng sẽ là nơi làm nhà ở lý tưởng cho gia đình, ai dè vấp phải cái xưởng máy cắt đá to đùng mọc lên áp sát lô đất. Vì sợ cái xưởng máy cắt đá đó mà đến nay gia đình vẫn không dám xây nhà để ở.

Nhiều hộ dân mua đất để làm nhà ở nhưng vì sợ xưởng máy cắt đá Chín Sơn nên chưa dám xây nhà để ở.

Theo tìm hiểu được biết, nằm trong khu vực này ngoài gia đình anh Nguyễn Văn B. ra còn có một số hộ dân khác, sau khi trúng đấu giá đất ở đây nhưng không dám làm nhà để ở cũng chỉ vì cái xưởng máy cắt đá của hộ kinh doanh Chín Sơn này mọc lên gây ô nhiễm môi trường.

Khi tiến vào sát khu vực xưởng máy cắt đá cho thấy, nhà xưởng được dựng bằng tôn, tuy không được kiên cố cho lắm nhưng rất rộng lớn và bề thế. Một số người nói, họ chỉ là công nhân lao động làm thuê nên không biết gì, ông chủ của họ không mấy khi có mặt ở đây. Rất nhiều dây chuyền, máy móc để cắt đá đang hoạt động nên chỉ có công nhân mới chịu đựng được tiếng ồn của máy móc.

Theo quan sát của phóng viên báo Tamnhin.trithuccuocsong.vn cho thấy: Một số công nhân lao động ở đây trang bị bảo hộ, an toàn lao động rất sơ sài nhưng họ vẫn miệt mài làm việc trong tiếng ồn đến đinh tai, nhức óc và đầy khói bụi.

Xưởng máy cắt đá chiếm dụng lòng lề đường dân sinh.

Xung quanh xưởng máy cắt đá này vật liệu là tài nguyên khoảng sản đá được chồng chất ngổn ngang. Trong đó một số đã được cắt xẻ, chế biến thành phẩm, số còn lại được để bên hai hành lang, lòng, lề đường dân sinh đang và đang chờ cho vào xưởng sản xuất, chế biến.

Sau đó một người dân địa phương dẫn chúng tôi ra phía sau khu vực xưởng máy cắt đá này để chỉ cho một cái ao hồ nước ngọt. Người dân này cho biết, trước đây họ dùng ao hồ này để nuôi cá, nhưng bây giờ cứ sau mỗi ngày trời mưa là nước từ phía khu xưởng máy cắt đá tràn qua gây ô nhiễm. Bằng mắt thường hiện tại nhìn xuống mặt hồ ao cũng cho thấy màu xanh của nước rất khác thường.

Nói rồi người dân này chỉ tay ra phía dưới là một cánh đồng mênh mông mà than thở: “Không biết rồi đây cánh đồng kia bà con nông dân có còn trồng được lúa nữa không, vì nếu như cái xưởng máy cắt đá kia vẫn cứ hiên ngang tồn tại. Vì chỉ cần một trộ “mưa nhái” là nước trên hồ ao này có thể tràn ra cánh đồng làng và sẽ gây ô nhiễm cho cây trồng.

Khu vực ao hồ bị ô nhiễm từ khi xuất hiện xưởng máy cắt đá trong khu dân cư.

Điều đáng nói trước đây (tháng 12/2022), khi thấy một số bất cập của xưởng máy cắt đá Chín Sơn, một số bà con có gửi đơn thư phản ánh lên cơ quan chức năng.

Sau đó đã được Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Đô Lương, Công an huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng UBND xã Xuân Sơn tiến hành làm việc xác minh và đã đi đến kết luận như sau: “Việc công dân phản ánh ông Hoàng Văn Chín (chủ hộ kinh doanh Chín Sơn), trú tại xóm 1, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương) hoạt động chế biến khoáng sản đá gây ô nhiễm môi trường về tiếng ồn, bụi, lấn chiếm lòng, lề đường là có căn cứ.

Biên bản kết luận của cơ quan chức năng về xưởng cắt đá Sơn Chín gây ô nhiễm.

Tuy nhiên, xét thấy hoạt động kinh doanh chế biến đá của ông Hoàng Văn Chín quy mô nhỏ lẻ, bản thân ông Chín đã công nhận vi phạm và xin tự nguyện khắc phục.

Vì vậy, tổ công tác đã đề nghị UBND huyện Đô Lương, UBND xã Xuân Sơn, Công an huyện Đô Lương và Công an xã Xuân Sơn là: Dừng ngay mọi hoạt động kinh doanh, chế biến đá. Giải tỏa các công trình lấn chiếm lòng, lề đường, xâm phạm hành lang an toàn giao thông và tập kết vật liệu đúng nơi quy định.

Xưởng máy cắt đá Chín Sơn lấy hành lang giao thông và lòng, lề đường để làm nơi cất trữ khoáng sản đá và thành phẩm

Tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh không để bị ô nhiễm. Thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo đúng quy định rồi mới đi vào hoạt động.

Điều người dân thắc mắc, sau khi có kết luận nói trên, chủ hộ kinh doanh Chín Sơn đã không những không chấp hành đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng mà tiếp tục mở rộng xưởng máy quy mô hơn, gây ô nhiễm môi trường nặng hơn.

Không những thế, chủ hộ kinh doanh này vẫn còn tiếp tục hiên ngang lấn chiếm lòng, lề đường dân sinh và hành lang an toàn giao thông trên tuyến QL15A mà không hề có một cơ quan chức năng nào xử lý.

Bản đồ trích lục khu vực xưởng máy cắt đá thuộc khu đất ở của dân cư.

Ông Nguyễn Đình Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn (huyện Đô Lương) cho biết: Sở dĩ xưởng máy của Doanh nghiệp Chín Sơn (Hoàng Văn Chín) tiếp tục được hoạt động là vì, mới đây đoàn của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cùng một số đoàn về kiểm tra thì đã cho phép.

Tuy nhiên, đoàn có yêu cầu chủ doanh nghiệp Chín Sơn phải xây bờ bao cao lên bao quanh khu xưởng máy để tránh gây ô nhiễm khói, bụi cho bà con xung quanh.

Ngoài ra, chỉ được phép hoạt động ban ngày, còn ban đêm phải dừng lại để tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống nơi đây.

Dân cư xóm 1, xã Xuân Sơn (huyện Đô Lương) đang khiếp đảm xưởng máy cắt đá gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Đình Thu cho biết thêm: "Sau khi mua 3 lô đất ở xong, chủ doanh nghiệp Chín Sơn đã dùng để lắp đặt xưởng máy cắt đá hoạt động dưới danh nghĩa là doanh nghiệp.

Nhưng tôi nghĩ, họ cũng chỉ được làm tạm thời thôi, tương lai sẽ không được như thế này mà phải di dời ra khỏi khu dân cư. Vì vừa ồn ào, vừa gây ô nhiễm môi trường như thế dân ở xung quanh làm sao chịu được. Hơn nữa, đây là khu vực đã được nhà nước quy hoạch là khu đất ở của dân cư rồi"./.

Tác giả: Phan Sáng

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn