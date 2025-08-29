Người đàn ông sử dụng hóa chất để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường bị phạt 2 năm tù

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2024, Trung góp vốn với bạn rồi lập cơ sở sản xuất giá đỗ tại phường Vinh Phú để bán ra thị trường. Trung phụ trách công việc sản xuất, chăm sóc giá đỗ từ ban đầu đến khi thành phẩm. Quá trình sản xuất, Trung biết chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP) còn được gọi là "nước kẹo" nếu sử dụng sẽ kích thích sự tăng trưởng của giá đỗ, làm thân giá to, mập mạp, ngắn rễ, cọng dài, mẫu mã đẹp, nặng cân hơn, thu lợi nhuận cao. Đây là loại hóa chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Bị cáo Lưu Văn Trung tại phiên tòa

Tuy nhiên, vì hám lợi nên Trung liên hệ với một đối tượng quen qua mạng xã hội mua 16 lít “nước kẹo”. Trung pha loại hóa chất này vào bồn chứa nước, cứ sau 18 giờ lại múc ra tưới vào thùng ngâm giá đỗ.

Ngày 11/4, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ Lưu Văn Trung về hành vi “Vi phạm quy đinh về an toàn thực phẩm”. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2 tấn giá đỗ, các chất lỏng không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm, không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực phẩm được phép sử dụng.

Tại phiên tòa, bị cáo Lưu Văn Trung đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Trung khai, mặc dù biết chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP) có tác hại xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì hám lợi nên bị cáo đã mua về sử dụng vào việc ngâm giá đỗ để bán ra thị trường.

HĐXX đã tuyên phạt Lưu Văn Trung 2 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tác giả: Văn Tình

Nguồn tin: congan.com.vn