Bất ngờ lời khai của kẻ sản xuất giá đỗ bằng “nước kẹo”

Ngày 29/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Văn Trung, 28 tuổi, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tại phiên toà, nam bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 4/2024 Trung góp vốn cùng người bạn lập cơ sở sản xuất giá đỗ tại xã Nghi Phú (nay là phường Vinh Phú) để bán ra thị trường. Trung phụ trách công việc sản xuất, chăm sóc giá đỗ từ ban đầu đến khi thành phẩm.

Trong quá trình sản xuất giá đỗ, Lưu Văn Trung biết chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP) có tiếng lóng là "nước kẹo" nếu sử dụng sẽ kích thích sự tăng trưởng của giá đỗ, làm thân giá to, mập mạp, ngắn rễ, cọng dài, mẫu mã đẹp, nặng cân hơn, thu lợi nhuận cao.

Bị cáo Lưu Văn Trung.

Vì hám lợi nên Trung đã liên hệ với một người đàn ông quen qua mạng xã hội mua 16 lít "nước kẹo". Trung đã pha "nước kẹo" vào bồn chứa nước, cứ sau khoảng 18h, sẽ lấy chất cấm đó tưới vào thùng ngâm giá đỗ.

Hành vi vi phạm pháp luật của Trung bị cơ quan chức năng phát hiện. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn gần 2 tấn giá đỗ. Các chất lỏng tìm thấy trong xưởng không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm, không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực được phép sử dụng.

Lực lượng công an thu giữ giá đỗ ngâm nước kẹo.

Đứng tại bục khai báo, nam bị cáo khai biết "nước kẹo" có tác hại xấu tới sức khỏe người tiêu dùng nhưng vì hám lợi nên đã sử dụng vào việc ngâm giá đỗ để bán ra thị trường.

Được nói lời sau cùng, Trung cho biết mình đã rất hối hận vì hành vi phạm tội của mình, xin lỗi đến người tiêu dùng và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, gây hoang mang trong dư luận nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Trung 2 năm tù giam về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn