Người đàn ông giấu hơn 3 tạ pháo trong nhà để sử dụng

Theo đó, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, thông qua tin báo của quần chúng nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của bà Nguyễn Thị T. (SN 1928) tại thôn 4, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Kiểm sát viên kiểm sát việc cân vật chứng.

Quá trình khám xét phát hiện tại khu vực phía sau tủ quần áo trong phòng ngủ thứ hai nhà bà T. phát hiện 16 bao bì xác rắn màu xanh và 1 bao bọc nilon dán keo màu vàng, bên trong đều chứa các khối hình hộp chữ nhật có đặc điểm giống nhau, nghi là pháo loại 36 quả.

Quá trình điều tra xác định được số hình hộp chữ nhật nghi là pháo này của Trần Văn Hưng (SN 1968), trú tại thôn Xuân Khánh, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (là con trai bà T.), Hưng khai mua của một người đàn ông không quen biết để về sử dụng.

Nhận được thông tin, VKSND huyện Diễn Châu đã cử Kiểm sát viên kiểm sát việc mở niêm phong, xác định khối lượng, lấy mẫu giám định và niêm phong lại đối với số vật chứng nói trên. Tổng khối lượng các khối hình hộp chữ nhật nghi là pháo thu giữ của Trần Văn Hưng là 322,3kg.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã trưng cầu giám định mẫu vật thu giữ để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Tác giả: Khải Huy

Nguồn tin: baovephapluat.vn