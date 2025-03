Ghen tuông, đâm chết người tình rồi về nhà treo cổ tự tử

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một đối tượng cầm hung khí đâm gục một người phụ nữ trước một ngôi chùa trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1 cũ, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) rồi lên xe máy bỏ đi.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Người dân lại kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong nên báo với Công an. Bước đầu xác định nạn nhân tên T. (SN 1988, ngụ Bình Tân). Từ các manh mối thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nghi can gây án khoảng 40 tuổi, có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, sống ở phường 15, quận 8 nên tổ chức truy xét. Tuy nhiên khi các tổ công tác đến căn nhà thì phát hiện nghi can đã treo cổ tự tử.

Bước đầu xác định vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm. Trước khi gây án đối tượng đã nhắn tin cho nạn nhân hẹn qua xã Tân Kiên nói chuyện. Khi đến điểm hẹn cả 2 nảy sinh mâu thuẫn, đối tượng đã gây ra vụ việc trên.

Được biết, đối tượng từng có tiền án nên người nhà của nạn nhân đã ngăn cản không cho 2 bên tìm hiểu. Thời gian gần đây, nạn nhân hạn chế gặp và liên lạc với đối tượng nên đối tượng nghi ngờ bạn gái có người khác rồi ghen tuông và gây ra vụ việc đau lòng trên.

Tác giả: M.Đ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân