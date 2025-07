Người đàn ông bị cướp chiếc đồng hồ trị giá 1,5 tỷ đồng trên phố

Your browser does not support the video tag.

Scott và Simone Mariella đang ngồi trên chiếc xe Aventador màu xanh chanh trị giá 250.000 bảng Anh thì bị giật đồ trắng trợn.

Scott, 33 tuổi, sinh ra ở Scotland, đang tham gia một cuộc đua siêu xe hạng sang ở Barcelona cùng với vợ mình thì thảm họa ập đến.

Hai tên trộm đã lợi dụng tình trạng ùn tắc giao thông để lướt qua hàng loạt xe hơi đắt tiền trên một chiếc xe tay ga điện và chọn một mục tiêu.

Người đàn ông bị đối tượng lạ mặt cướp đồng hồ trên phố.

Đoạn clip ghi lại cho thấy một trong những tên trộm đã tiến đến chiếc Lambo Aventador - có thể tăng tốc từ 0-60mph trong 2,8 giây - và dường như yêu cầu chụp ảnh chiếc xe.

Khi nghiêng người vào để chụp ảnh, hắn bắt đầu nói chuyện với Scott trước khi ra hiệu giống như muốn bắt tay. Vài giây sau, hắn ta túm lấy cánh tay của Scott và nhanh chóng tháo được chiếc đồng hồ trị giá 43.000 bảng Anh (1,5 tỷ đồng) của anh ra.

Sau đó, anh ta nhảy lên phía sau xe tay ga của đồng bọn đang đợi ở phía bên kia đường, chỉ cách đó vài bước chân. Cả hai tăng tốc bỏ chạy khi Scott tuyệt vọng cố gắng đuổi theo họ bằng chiếc siêu xe của mình nhưng bị kẹt cứng vì giao thông.

Scott, hiện đang sống ở Dubai, đã tham gia cuộc đua Modball Rally ở Tây Ban Nha vào ngày 23/6.

Simone, người Đức, cho biết họ đã báo vụ trộm với cảnh sát sau khi không thể tìm ra thủ phạm.

Cô cho biết: "Ngay trong ngày hôm đó, chồng tôi đã đến tất cả các cửa hàng và quán cà phê gần đó để yêu cầu xem hình ảnh camera giám sát nhưng không ai giúp anh ấy cả".

Sau một ngày mệt mỏi, cặp đôi cuối cùng cũng tìm được bằng chứng giúp ích khi một người chứng kiến đã quay lại toàn bộ vụ cướp.

Họ đã gửi đoạn phim cho cảnh sát hiện đang điều tra vụ trộm.

