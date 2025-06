Vào khoảng 11h25' trưa 14/6, một sự việc hy hữu đã xảy ra trên đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, khi một người đàn ông bám vào nắp capo ô tô và bị đẩy đi một đoạn đường dài.

Người đàn ông bám nắp capo ô tô khi xe đang chạy.​​​​​​

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô mang BKS 30A – 140.xx do ông S. (SN 1953, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) điều khiển và xe ô tô mang BKS 38A – 574.xx do ông Th. (SN 1972, trú huyện Hương Sơn) cầm lái đã xảy ra va chạm. Sau va chạm, hai tài xế đã xảy ra cãi vã và xô đẩy nhau trên đường.

Khi vụ va chạm chưa được xử lý dứt điểm, ông S. đã lên điều khiển xe ô tô BKS 30A – 140.xx rời khỏi hiện trường. Lúc này, ông Th. đã đứng chặn trước đầu xe ông S. Tuy nhiên, ông S. vẫn tiếp tục điều khiển xe rời đi. Ông Th. bám vào nắp capo xe ô tô 30A – 140.xx và bị đẩy đi một quãng đường trên đường Hải Thượng Lãn Ông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV