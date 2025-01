Bắt quả tang vợ ngoại tình, người chồng bị hất văng lên nắp capo

Your browser does not support the video tag.

Bắt quả tang vợ ngoại tình, người đàn ông đã lao ra chặn đầu chiếc xe ô tô nhưng nhân tình của vợ vẫn tiếp tục lái xe tiến về phía trước. Người đàn ông sau đó bị hất văng lên nắp capo.

Chiếc xe ô tô tiếp tục chạy với tốc độ 80-90 km/h trong gần 1km trên đường cao tốc bang Moradabad-Agra (Ấn Độ), trước khi một phương tiện khác chặn chiếc xe và buộc nó dừng lại.

Người đàn ông nằm trên nắp capo của chiếc xe ô tô đang chạy.

Người đàn ông sau đó nhảy xuống khỏi nắp capo, mở cửa xe rồi lôi nhân tình của vợ ra ngoài. Một cuộc hỗn loạn đã xảy ra trong khoảng 30 phút khiến đường phố bị ùn tắc.

Sau đó, người chồng đã nộp đơn khiếu nại chống lại tài xế ô tô tại đồn cảnh sát Katghar. Trong đơn khiếu nại lên cảnh sát, Mohd Samir, 31 tuổi, cáo buộc rằng vợ anh là Noor Afsha, 29 tuổi, đang ngoại tình với Nazrul Hasan, 32 tuổi.

"Tối 15/1, tôi nhìn thấy vợ tôi ngồi trong ô tô cùng Hasan. Khi tôi đối mặt với họ, Hasan đã cố gắng tăng tốc bỏ chạy. Khi tôi ở phía trước xe và cố gắng chặn họ lại, tôi đã bị kẹt trên nắp capo", Samir nói.

Sau khi Samir nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, Hasan đã bị bắt và xe của anh ta bị tịch thu.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn