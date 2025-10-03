Tú ‘cơ’ buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy 'đi giao nộp cho công an'

Một phần tang vật ma túy trong vụ án - Ảnh: C.A.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với 23 bị can trong vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm phát hiện vào tháng 2-2024.

Lộ diện đường dây ma túy từ Campuchia

Theo hồ sơ, lúc 13h ngày 22-2-2024, Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra một căn phòng bên trong căn hộ trên đường Ngô Bệ (nay là phường Tân Bình), phát hiện Phạm Công Chánh cất giấu trái phép ma túy với khối lượng qua giám định là 6,9kg ma túy loại methamphetamine; 700gam heroin và 200gam ketamin.

Chánh khai cùng Phan Văn Trung (29 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.HCM) phụ giúp Lai Vi Thiệu (27 tuổi, ngụ phường Tân Phú, TP.HCM) cất giữ và phân chia ma túy các loại để đem bán.

Chiều 27-2-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình khám xét nơi ở của Lai Vi Thiệu ở xã Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) phát hiện, thu giữ 0,7gam ma túy loại methamphetamine.

Thiệu khai vào tháng 12-2023, khi làm nhân viên cho casino tại Campuchia, Thiệu quen biết với một nam thanh niên tên Minh (thường gọi là "Anh 2") ở khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

"Anh 2" rủ Thiệu vận chuyển ma túy cho khách tại Việt Nam để nhận tiền công, Thiệu đồng ý. Sau đó "Anh 2" còn đề nghị Thiệu tìm thêm người tham gia.

Qua bạn bè, Thiệu quen biết và rủ Chánh cùng tham gia. Khi Chánh đồng ý, Thiệu báo lại cho "Anh 2". Thiệu cũng cung cấp số điện thoại của Chánh để "Anh 2" trực tiếp liên lạc và thông báo địa chỉ nhận ma túy do "Anh 2" chuyển về.

Sau đó nhóm trên 2 lần nhận ma túy do "Anh 2" gửi về, tổng cộng 2kg ketamine, 1kg methamphetamine và 2 bánh heroin.

Nhận ma túy, Thiệu gửi thông tin 4 khách mua cho Chánh để Chánh phân chia ma túy và cùng Trung đi giao ở nhiều địa điểm khác nhau. Số ma túy còn lại được cất giữ ở căn hộ nơi Chánh ở mà cơ quan công an đã bắt quả tang như trên.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã truy bắt thêm nhiều bị can về các tội: "Mua bán trái phép chất ma túy", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "không tố giác tội phạm", "che giấu tội phạm".

Liều lĩnh dùng súng K59 chống trả cảnh sát

Trong đó, khoảng 21h30 ngày 26-2-2024, Công an quận Tân Bình phối hợp Công an phường 14, quận Gò Vấp (nay là Công an phường An Hội Tây) kiểm tra địa chỉ nhà bên trong hẻm 15/9 đường số 59, phường An Hội Tây do Lê Thị Thanh Hà (24 tuổi, quê Đắk Lắk) đứng tên thuê.

Trong lúc tổ công tác làm việc với Hà thì phát hiện Lê Thanh Tú (tên gọi khác là Cơ, 36 tuổi) đang đi bộ về.

Thấy công an, Tú "cơ" quay đầu bỏ chạy ra đầu hẻm 15/9, mở cửa xe taxi vừa chở Tú từ cầu Rạch Ông về thì lập tức các mũi trinh sát lao tới tiếp cận. Tú liền rút súng, nhắm vào trinh sát, siết cò nhưng bị kẹt đạn và bị khống chế, bắt giữ.

Tú "cơ" bị trinh sát khống chế sau khi liều lĩnh chống trả bằng súng K59 - Ảnh: C.A.

Các trinh sát phát hiện Tú cất giữ 1 khẩu súng K59, 1 viên đạn đã in dấu kim hỏa (viên đạn bị kẹt), 6 viên đạn chưa sử dụng cùng 2 gói ma túy (4,1g methamphetamine và 17,7g ketamine).

Ngoài ra trinh sát còn phát hiện trong túi đeo của Tú "cơ" có một tờ giấy ghi nội dung "Tôi tên Lê Thanh Tú, sinh năm: 1989, đồ này tôi nhặt được, tôi đi giao nộp tại cơ quan gần nhất của Bộ Công an. Tôi không nói sai, có gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật" ký tên Lê Thanh Tú.

Làm việc với công an, Hà khai sống chung như vợ chồng với Tú từ tháng 1-2024. Ngày 21-2-2024, Tú nhận từ "Anh 2" số lượng lớn ma túy gồm 11kg ketamine, 6kg methamphetamine và 10 bánh heroin.

Đến trưa 23-2-2024, Tú có thông tin công an đang truy tìm nên cùng Hà mang theo ma túy đến nhà của Nguyễn Hữu Phúc (42 tuổi) ở hẻm 22 Bà Hom, phường Phú Lâm. Tại đây, sáng 25-2-2024, Tú bán cho Bùi Văn Sơn (43 tuổi, ngụ phường Dĩ An) 3kg ma túy ketamine, 2kg methamphetamine và 2 bánh heroin với giá 42 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, công an đến nhà Phúc đề nghị trích xuất camera. Nghe vậy, Tú liền mang túi xách đen chứa số ma túy còn lại đem vào toilet trong phòng ngủ, đổ hết vào bồn cầu rồi ấn nút xả. Toàn bộ quá trình này, Tú yêu cầu Hà gọi điện thoại báo cho "Anh 2" biết.

Bồn nước thải hút tại nhà Nguyễn Hữu Phúc để giám định, kết quả xác định có chất ma túy - Ảnh: C.A.

Cơ quan điều tra xác định Tú "cơ" đã mua ma túy với tổng số tiền gần 3,3 tỉ đồng. Sau khi bán lại cho khách, Tú đã thanh toán cho "Anh 2" 990 triệu đồng. Ma túy bán được bao nhiêu, Tú đều báo cho Hà biết và Hà ghi lại trong điện thoại số tiền đã trả, tiền nợ của khách.

Lê Thanh Tú đã phạm vào tội "mua bán trái phép chất ma túy" với tổng khối lượng ma túy gồm: 11kg ma túy ketamine, 6kg ma túy methamphetamine và 10 bánh heroin và tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" với tổng khối lượng hơn 22gam ma túy các loại thu giữ lúc bị bắt.

Lê Thị Thanh Hà cũng phạm vào tội "mua bán trái phép chất ma túy" với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Tú.

Theo kết luận, bị can Phạm Công Chánh đã phạm vào tội "mua bán trái phép chất ma túy". Tuy nhiên đầu năm nay Chánh đã tử vong nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Chánh.

