Người chết, kẻ vướng vòng lao lý vì gây sự trong cơn say

Kết quả điều tra ban đầu, khuya 5/4, sau chầu nhậu, N.Q.V. (SN 2004, ngụ phường Trung An) lái xe máy chở bạn về nhà. Trong lúc lưu thông trên đường Phạm Hùng, V. phát sinh mâu thuẫn chửi bới, thách thức đánh nhau với một thanh niên đang điều khiển xe máy chạy cùng chiều.

Cả hai xảy ra xô xát, nam thanh niên bất ngờ cầm dao đâm V. nhiều nhát rồi rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trần Phúc Hiền ra đầu thú sau khi gây án giết người.

Kết quả khám nghiệm, V. tử vong do mất máu cấp, vết thương đứt động mạch đốt sống bên phải và đoạn đốt sống cổ. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng gây án là Hiền nên vận động ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận hành vi phạm tội. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Hiền đã có nhậu. Trong lúc lái xe máy lưu thông trên đường, Hiền gặp V. và xảy ra cự cãi, dẫn đến vụ án mạng nói trên.

Tác giả: Văn Vĩnh - Trọng Tín

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân