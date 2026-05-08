Người bị du khách Thái Lan tố bán kem giá cao nhận phạt 3 lỗi

Công an làm việc với ông D., người bị du khách Thái Lan tố “chặt chém” que kem giá 100.000 đồng - Ảnh: UBND phường Nha Trang

Ngày 7-5, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và quản lý giá đối với ông P.T.D. (55 tuổi, trú Gia Lai) - người bán kem bị du khách Thái Lan tố bán giá cao tại công viên bờ biển Nha Trang trên mạng xã hội.

Theo đó, ông D. bị xử phạt tổng cộng 3 hành vi, gồm bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng; đi vào khu vực cấm tại công viên Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang); không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng một trong các hình thức theo quy định của pháp luật.

Tổng số tiền ông D. bị xử phạt là 3,4 triệu đồng.

Về việc có hay không tình trạng "chặt chém" trong vụ việc này, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác định.

Trước đó qua làm việc với lực lượng chức năng, ông D. phủ nhận việc bán cây kem với giá 100.000 đồng tại khu vực công viên bờ biển Nha Trang cho 2 du khách Thái Lan.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 2-5, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một tài khoản du khách Thái Lan, phản ánh việc mua một cây kem tại Nha Trang nhưng bị người bán “hét” giá 100.000 đồng. Mức giá này khiến du khách bất ngờ, dẫn đến tranh cãi giữa hai bên. Cuối cùng, người mua thanh toán 50.000 đồng cho một cây kem. Nữ du khách cũng cho biết kem có vị rất tệ, chỉ dùng một ít rồi bỏ đi. Sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã tìm ra người bán kem và làm việc với ông này.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ