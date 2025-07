Người bán trà đá đuổi cô gái đứng ở vỉa hè Hà Nội nhận ngay cái kết buồn

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bán trà đá đuổi cô gái đứng ở vỉa hè bến xe Mỹ Đình để chờ xe gây bức xúc dư luận, mới đây, Công an phường Từ Liêm, TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt bà L.T.K. (51 tuổi, ở xã Sơn Đồng, Hà Nội) - người bán trà đá vì hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự công cộng. Số tiền phạt mà người này phải đóng là 2,5 triệu đồng.

Chỉ huy Công an phường Từ Liêm khẳng định, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, vì môi trường an ninh, an toàn, văn minh, sạch đẹp của địa bàn.

Hình ảnh cãi vã giữa người bán trà đá và cô gái. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cãi vã giữa bà K. và một cô gái đang đứng ở vỉa hè bến xe Mỹ Đình để chờ xe. Bà K. đuổi cô gái, nói "không được đứng bắt xe ở đây" và vì "đây là chỗ tao bán hàng". Sau đó, 2 bên có lời qua tiếng lại, bà K. đá vào vali của cô gái này.

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 4/7. Thời điểm này, lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng công an tuần tra, bà K. đã lấn chiếm vỉa hè trước số nhà 36 Phạm Hùng để bán trà đá. Sau đó, 2 bên tự giải tán khi được mọi người can ngăn và không trình báo cơ quan công an.

Hành động của người bán trà đá khiến dư luận vô cùng bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Nhiều người cũng bày tỏ gặp từng tình trạng tương tự khi bị những người lấn chiếm vỉa hè ngang nhiên đuổi đi.

