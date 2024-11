Ngư dân phải dỡ thuyền do bị mắc cạn

Máy cẩu được huy động tham gia vào việc tháo dỡ phương tiện. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Liên quan đến việc một thuyền cá của ngư dân xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vào rạng sáng 4/11 bị mắc cạn trong quá trình vào cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu, Nghệ An), chiều 5/11, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc Nguyễn Văn Dũng cho biết, sau khi tháo hết máy móc, di chuyển ngư lưới cụ, các đồ đạc, vật dụng trên thuyền lên bờ nhưng đáy thuyền đã bị lún sâu gần 1m trong cát biển; cùng với đó, sóng quá lớn đập liên hồi bao trùm qua mạn thuyền khiến phương tiện không thể giữ nguyên, do đó ngư dân đã phải dỡ thuyền vào chiều 5/11.

Trước đó, vào rạng sáng 4/11, thuyền cá mang số hiệu NA-3740-TS có công suất hơn 140CV, chiều dài gần 14m của ngư dân Đặng Văn Hải (xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) trong quá trình vào cửa biển Lạch Vạn do gặp sóng to, gió mạnh và trời tối nên đã bị xô dạt vào doi cát và bị cạn cách cửa biển Lạch Vạn gần 200m, cách bờ khoảng 100m. Lúc xảy ra sự cố trên thuyền cá có 3 người.

Ngay sau khi bị mắc cạn, các thuyền viên đã nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương, người thân, đoàn viên trong Nghiệp đoàn Nghề cá xã Diễn Ngọc để cùng nhau hỗ trợ, giúp sức đưa phương tiện ra khỏi vị trí bị cạn. Hai máy xúc, máy ủi cũng được ngư dân thuê để tham gia giải cứu phương tiện. Tuy nhiên, sức gió quá mạnh, sóng lớn nên đến khoảng 6 giờ ngày 4/11, phần đáy thuyền càng bị lún sâu, chôn chặt trong cát.

Trưa và chiều 4/11, phương án tháo dỡ máy móc và vận chuyển ngư lưới cụ, các vật dùng như hệ thống cột, máy tời… ra khỏi thuyền được chủ thuyền và nhiều ngư dân thực hiện với hi vọng thuyền sẽ nổi khi tải trọng của thuyền giảm. Tuy nhiên, phương án bất thành bởi phần đáy thuyền đã bị thủng một mảng lớn. Lượng cát biển theo lỗ hổng này tràn vào khoang, lấp đầy phần đà của đáy thuyền. Dự đoán thuyền sẽ bị sóng đánh vỡ khi thủy triều đạt đỉnh điểm kết với gió to, sóng lớn nên chiều 5/11, chủ thuyền và nhiều ngư dân đã tháo dỡ phương tiện. Vụ việc gây thiệt hại cho chủ phương tiện hàng trăm triệu đồng.

Tại hiện trường vụ việc có thể nhận ra phần đáy của thuyền đánh cá đã bị ngập lún trong lớp cát dày. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) là 1 trong 4 cửa lạch lớn của tỉnh Nghệ An. Đây là tuyến đường thủy quan trọng, mỗi ngày cửa biển Lạch Vạn có hàng trăm lượt phương tiện tàu, thuyền của ngư dân ra, vào. Hơn 10 năm qua, cửa biển Lạch Vạn bị bồi lắng nghiêm trọng với sự xuất hiện của những doi cát rộng lớn, có xu hướng ngày càng bó hẹp và biến dạng cửa lạch. Thực tế này tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông ra, vào lạch; ảnh hưởng lớn đến vấn đề phát triển kinh tế biển của ngư dân, nhất là các địa phương thuần ngư, có thế mạnh về khai thác hải sản. Mỗi năm có từ 4 đến 6 tàu, thuyền của ngư dân bị mắc cạn tại cửa biển Lạch Vạn với mức độ thiệt hại khác nhau. Trong đó có nhiều chủ tàu “mất trắng” do không thể sửa chữa lại phương tiện để tái sử dụng.

Theo ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An), gần đây nhất vào trưa 21/10, hai tàu cá công suất lớn mang số hiệu NA-90693-TS và NA-90669-TS của ngư dân xã Diễn Bích trong quá trình cập bờ vào cửa biển Lạch Vạn cũng bị mắc cạn do bị sóng lớn, gió to đẩy mạnh, dạt vào bờ và mắc cạn tại bờ biển Diễn Thành (cách cửa biển Lạch Vạn khoảng 200m). Hai tàu mắc cạn sau đó đã được giải cứu thành công.

