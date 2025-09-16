Ngọn đồi phủ kín hoa mua tím gây thương nhớ

Bản Suối Bon, xã Vân Hồ cách trung tâm Mộc Châu khoảng 25 km nằm ở độ cao khoảng 900 m so với mực nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ.

Dải hoa mua tím lịm gây thương nhớ

Giữa núi rừng xanh bạt ngàn ấy, bỗng xuất hiện một dải hoa mua màu tím lịm gây thương nhớ cho nhiều người. Hoa nở đẹp nhất là vào đầu tháng 9. Thời điểm này, từ xa đã có thể nhìn thấy dải hoa mộng mơ đến nao lòng.

Hàng năm, khi hoa nở, nhiều người sẽ tìm đển bản Suối Bon để được tận mắt ngắm hoa, được hòa mình vào màu tím mộng mơ, bắt mắt ấy. Bạn Phương Hoàng (25 tuổi) cho biết: “Nhà cách bản khoảng 50 km nhưng đến mùa hoa Hoàng sẽ cùng bạn chạy xe máy đến đây được hòa mình vào thiên nhiên, vào màu tím mà loại hoa mua mang lại”.

Màu tím nổi bật của hoa mua khiến du khách thích thú

Không những được ngắm trọn “dải ngân hà” hòa thì tại bản Suối Bon du khách có thể chọn cắm trại, săn mây, đón bình minh hoặc ngắm hoàng hôn trên đỉnh đồi để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mùa hoa.

Mỗi năm hoa mua chỉ nở trong khoảng 1 tháng nên thời điểm hiện tại ngọn đổi hoa được rất nhiều người tìm đến check in

Ngọn đồi phủ kín hoa mua màu tím nhìn từ trên cao

Tác giả: An An (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn