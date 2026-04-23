Đề xuất Ý thay thế Iran dự World Cup 2026

Đủ tư cách để được góp mặt

Theo tờ Financial Times, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Paolo Zampolli đã đề xuất phương án thay thế đội tuyển Iran tại World Cup 2026 với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Theo đó, với tư cách là một doanh nhân người Mỹ gốc Ý, Zampolli cho rằng đội tuyển Ý có thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè này.

Iran đã lên kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026

"Tôi xác nhận bản thân đã đề xuất với ông Trump và Infantino rằng Ý nên thay thế Iran tại World Cup 2026. Tôi là người Ý và sẽ là một giấc mơ nếu được thấy đội nhà tham dự giải đấu do Mỹ đồng đăng cai. Với 4 chức vô địch, họ có đủ tư cách để được góp mặt" - ông Zampolli chia sẻ với tờ Financial Times.

Trên thực tế, ý tưởng này còn gắn với mục tiêu ngoại giao chứ không chỉ mang yếu tố thể thao thuần túy. Hiện tại, quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni được cho là có dấu hiệu rạn nứt sau những bình luận của ông Trump hướng đến Giáo hoàng Leo XIV về cuộc chiến tại Iran. Việc đưa "Azzurri" trở lại World Cup, đặc biệt trong kỳ giải trên đất Mỹ, là nỗ lực nhằm xoa dịu tình thế.

Iran sẽ tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Dù vậy, tính đến lúc này, cả Nhà Trắng, FIFA lẫn các liên đoàn bóng đá liên quan đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Trong khi đó, phía Iran đang chuẩn bị cho việc tham dự World Cup.

Tuyển Ý khó có thể thay thế Iran dự World Cup 2026

Giữa tháng trước, Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) đã đề xuất chuyển 3 trận vòng bảng của đội nhà sang Mexico. Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum sau đó tiết lộ FIFA nhanh chóng bác bỏ yêu cầu của Iran và khẳng định đại diện Tây Á này sẽ thi đấu tại địa điểm đã được lên lịch từ trước, sân SoFi (Los Angeles) và Lumen Field (Seattle).

Theo kế hoạch của FFIRI, tuyển Iran sẽ tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và tham gia 4 trận giao hữu trước khi đến Bắc Mỹ vào tháng 6. Chủ tịch FIFA cũng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ dự khán trận Iran gặp Costa Rica dịp FIFA Days vừa qua.

Ông tuyên bố sẽ "tiếp tục hỗ trợ" đại diện châu Á trong quá trình chuẩn bị cho World Cup sắp tới.

Về nguyên tắc, FIFA chưa từng thay thế một đội đã giành quyền tham dự bằng một đại diện không vượt qua vòng loại. Cùng với việc Iran đã lên kế hoạch đến Bắc Mỹ mùa hè này, đề xuất đưa Ý trở lại World Cup xem ra khó trở thành hiện thực.

Tác giả: Hoàng Hiệp/Ảnh: The Guardian

Nguồn tin: Báo Người Lao động