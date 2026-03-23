“Ngôi sao chống lão hóa” ăn một chút mỗi ngày giúp ngừa ung thư, ngăn đột quỵ

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ

Hợp chất Lycopene chính là "ngôi sao" tạo nên màu đỏ của cà chua và cũng là lá chắn thép cho hệ tim mạch. Lycopene giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa lipid ở màng tế bào, từ đó làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu – tác nhân chính gây xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, hàm lượng Kali dồi dào trong cà chua giúp giãn mạch máu, giảm áp lực lên thành mạch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả cho người cao tuổi hoặc người có tiền sử cao huyết áp.

"Khắc tinh" của các tế bào ung thư

Cà chua là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên tốt nhất. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa việc tiêu thụ cà chua và việc giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và dạ dày. Sự kết hợp giữa Lycopene, Vitamin C và Vitamin A giúp tiêu diệt các gốc tự do — những phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào và dẫn đến đột biến gen. Đặc biệt, khi được nấu chín, cấu trúc hóa học của Lycopene thay đổi giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn, tăng khả năng phòng bệnh.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Không chỉ có cà rốt, cà chua cũng là nguồn cung cấp Vitamin A cực kỳ ấn tượng dưới dạng Beta-carotene. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì võng mạc khỏe mạnh và giúp mắt thích nghi tốt trong bóng tối. Hơn thế nữa, hai dưỡng chất Lutein và Zeaxanthin có trong cà chua hoạt động như một bộ lọc ánh sáng xanh tự nhiên, bảo vệ mắt khỏi tác hại của màn hình điện tử và ngăn ngừa các bệnh lý nghiêm trọng như đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng và chống lão hóa

Cà chua được coi là "mỹ phẩm tự nhiên" nhờ khả năng bảo vệ da từ bên trong. Lycopene giúp tăng cường khả năng tự vệ của da trước tác động của tia cực tím (UV), giảm thiểu tình trạng cháy nắng và sạm nám. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ức chế quá trình lão hóa, giảm sự hình thành nếp nhăn bằng cách thúc đẩy sản sinh Collagen. Đắp mặt nạ cà chua hoặc uống nước ép mỗi ngày không chỉ giúp da đều màu mà còn se khít lỗ chân lông, mang lại vẻ ngoài rạng rỡ, căng mọng.

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, cà chua là "người bạn đồng hành" lý tưởng. Với lượng calo cực thấp nhưng lại chứa nhiều chất xơ và nước, cà chua giúp bạn cảm thấy no nhanh và no lâu, hạn chế cơn thèm ăn vặt. Chất xơ trong cà chua còn đóng vai trò là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón và giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Củng cố hệ miễn dịch và độ chắc khỏe của xương

Hàm lượng Vitamin C trong một quả cà chua có thể đáp ứng gần 40% nhu cầu hàng ngày của cơ thể, giúp tăng cường sản sinh tế bào bạch cầu để chống lại các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, ít ai biết rằng cà chua còn chứa Vitamin K và Canxi. Vitamin K giúp kích hoạt protein osteocalcin, đóng vai trò quan trọng trong việc gắn canxi vào khung xương, giúp xương chắc khỏe hơn và giảm nguy cơ loãng xương ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn