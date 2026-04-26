Cháy nhà, ba chị em mắc kẹt trong phòng ngủ tử vong

Ngày 26-4, thông tin từ UBND xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến ba người tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến ba chị em tử vong. Ảnh: L. Lợi

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lê Lợi, vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ sáng cùng ngày tại gia đình ông Pàn Văn Lở ở bản Pá Đởn. Ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ bếp của gia đình ông Lở, sau đó cháy lan lên nhà, ảnh hưởng sang 1 phòng học của điểm Trường tiểu học Pá Đởn và nhà ông Pàn Văn Diên. Khi xảy ra vụ cháy, vợ chồng ông Lở không có nhà, trong nhà chỉ có 3 cháu nhỏ.

Phát hiện sự việc, người dân đã tìm cách dập lửa, cứu các nạn nhân trong nhà. Tuy nhiên, do các cháu khi đi ngủ đã chốt cửa trong, nhà sàn bắt lửa bén nhanh cùng với chập điện nên đám cháy bùng lớn, người dân không thể vào bên trong ứng cứu. Đến hơn 4 giờ sáng, đám cháy được dập tắt thì phát hiện các cháu đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là các cháu: P.T.Đ. (SN 2012), P.T.T. (SN 2014), P.V.V. (SN 2019). Cả ba cháu đều là con của ông Pàn Văn Lở và bà Lò Thị Nguyệt.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an và viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm và đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động