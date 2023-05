Ngôi nhà đồ đạc liên tục bốc cháy bất thường ở Thanh Hóa bị cháy rụi

Sáng ngày 23-5, ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, đã có báo cáo gửi cơ quan cấp trên về vụ cháy mới nhất xảy ra tại gia đình ông Đặng Xuân Vinh, ngụ thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh.

Căn nhà thờ của gia đình ông Đặng Xuân Vinh bị hoa hoạn thiêu rụi bất thường hôm 22-5

Đây là ngôi nhà mà đồ đạc liên tục bốc cháy hàng chục lần suốt từ tháng 3-2022 đến nay mà chưa rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo, vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 16 giờ ngày 22-5. Nhận được tin báo, xã Hà Lĩnh đã huy động lực lượng đến hiện trường, cùng bà con nhân dân tham gia chữa cháy. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Đồ đạc trong nhà cháy nham nhở sau vụ hỏa hoạn

Bà Hà Thị Diễm (vợ ông Vinh) cho biết ngọn lửa phát ra từ tủ quần áo, sau đó bùng lên dữ dội, thiêu rụi gần như toàn bộ ngôi nhà thờ 4 gian của gia đình, cũng là nơi vợ chồng ông Vinh ngủ nghỉ

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi 1 giường nằm; 2 tủ quần áo; 2 ghế gỗ; 1 bàn thờ gia tiên chính giữa, vật dụng, quần áo, 2/3 khung gỗ, luồng của ngôi nhà lợp ngói 4 gian dùng để thờ cúng gia tiên, nơi ngủ của vợ chồng ông Vinh.

Bà Hà Thị Diễm (SN 1955; vợ ông Vinh) cho biết khoảng 15 giờ 45 phút, bà đang cùng 3 cháu nhỏ ở trong nhà thì nghe tiếng nổ lẹt đẹt trong căn nhà thờ họ (ngay sát ngôi nhà gia đình bà sinh sống). Bà chạy lên nhà thờ thì thấy lửa bốc ra từ tủ quần áo. Ngọn lửa sau đó bùng lớn khiến toàn bộ đồ đạc trong nhà thờ bị thiêu rụi.

Quần áo cháy nham nhở sau vụ hỏa hoạn. Bà Diễm cho biết gia đình rất lo lắng khi ngôi nhà tiếp tục cháy bất thường, trong khi ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn không tìm ra nguyên nhân

Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh Nguyễn Thế Phương cho biết hiện tượng cháy bất thường tại gia đình ông Vinh đã diễn ra từ lâu, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Thanh Hóa đã cử đoàn về khảo sát, kiểm tra nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân.

"Sở KH-CN, UBND huyện Hà Trung cũng đã có văn bản gửi Bộ KH-CN cử người về hỗ trợ tìm nguyên nhân, thế nhưng đến nay chưa có đoàn nào về địa phương làm rõ việc này"- ông Phương nói.

Từ tháng 2-2023, UBND xã Hà Lĩnh đã lắp đặt 2 mắt camera giám sát (1 mắt khu bếp nhìn ra hè ngôi nhà bị cháy và 1 mắt ở bên trong ngôi nhà của con ông Vinh, sát với ngôi nhà bị cháy).

Từ khi lắp đặt camera đến nay, đã xảy ra cháy 2 lần, đều vào lúc mất điện. Riêng vụ cháy ngày 22-5 thì camera lắp ở vị trí khu bếp nhìn ra hè ngôi nhà bị cháy không có dữ liệu ghi lại, camera lắp ở khu nhà con ông Vinh hoạt động và ghi lại dữ liệu bình thường nhưng không soi ra khu vực ngôi nhà thờ bị cháy.

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường ngôi nhà cháy bất thường ở Thanh Hóa

"Trước đây ngọn lửa bốc cháy nhỏ, nhưng giờ cháy cả nhà thờ chúng tôi rất lo lắng. Đang trong thời điểm nắng nóng, nếu không sớm làm rõ việc cháy nhà có thể sẽ ảnh hưởng tới những nhà xung quanh, bởi đây là làng cổ, nhà toàn ở sát nhau. Trước mắt chúng tôi phải cắt cử người theo dõi, đồng thời hỗ trợ cho 3 cháu nhỏ và vợ chồng ông Đặng Xuân Vinh qua ở tạm nhà hàng xóm để xem tình hình những ngày tới thế nào"- ông Phương cho hay.

Một lãnh đạo UBND huyện Hà Trung cho biết ngay sau khi nắm bắt được sự việc, huyện đã cử người và các đoàn thể về nhà ông Vinh thăm hỏi, động viên. Bước đầu huyện hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng, xã hỗ trợ 10 triệu đồng, các đoàn thể hỗ trợ 5 triệu đồng giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, đồng thời sẽ tiếp tục có văn bản báo cáo cấp trên làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động