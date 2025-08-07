Bệnh nhân 15 tuổi tử vong do sốc phản vệ khi gây tê tủy sống

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 - Ảnh: HÀ QUÂN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho hay sở đã có thông tin về việc bệnh nhân 15 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Cụ thể, ngày 5-8, bệnh nhân N.M.T. (15 tuổi), trú phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để phẫu thuật tháo dụng cụ kết hợp xương ở chân phải. N.M.T. được đặt dụng cụ này cách đây một năm.

Đến khoảng 16h15 cùng ngày, T. được tiến hành gây tê tủy sống tại khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Tuy nhiên, khi gây tê, người bệnh bất ngờ xuất hiện phản ứng sốc phản vệ.

Các kíp cấp cứu tại khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức cùng đội cấp cứu toàn viện đã được huy động để cấp cứu, hồi sức tích cực cho người bệnh.

Tuy nhiên sau hơn một giờ, bệnh nhân T. tử vong do sốc phản vệ, nghi do phản ứng với thuốc gây tê hoặc thuốc kháng sinh.

Theo Sở Y tế Bắc Ninh, sốc phản vệ là tai biến y khoa nghiêm trọng, không mong muốn. Cơ quan này dẫn các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ sốc phản vệ do thuốc dao động từ 10-50/100.000 liều dùng, tỉ lệ tử vong khoảng 12/100.000 liều dùng.

Sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ mất mát với gia đình bệnh nhân. Đồng thời, Sở Y tế cũng chỉ đạo bệnh viện khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn để kiểm thảo tử vong theo quy định.

Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 và số 2 tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cấp cứu và xử lý các tình huống y khoa khẩn cấp cho toàn ngành.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ