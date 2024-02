Ngọc Trinh thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai 'không cố ý'

Sáng 2/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi) và bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi). Phiên tòa được xét xử công khai do Thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tọa. Ngoài hai bị cáo, tòa án cũng triệu tập 7 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Ngọc Trinh thừa nhận hành vi phạm tội nhưng nói bản thân không cố ý vi phạm pháp luật và đã có ý định thi bằng A2.

Trinh khai là người chủ động hẹn ngày, giờ với bị cáo Trần Xuân Đông để tập xe và Đông chuẩn bị xe đưa tới địa điểm tập.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Thọ)

"Bị cáo nghĩ chạy và tập xe ở đường vắng sẽ không sao và không phân công ai, mà chỉ là thói quen sinh hoạt”, Trinh khai.

Chủ tọa hỏi: “Ai là người hướng dẫn bị cáo?”. Trả lời HĐXX, Ngọc Trinh khai Trần Xuân Đông là người hướng dẫn. Ông Đông thực hiện trước các động tác, sau đó bị cáo sẽ thực hiện cùng Đông. Mỗi lần đi tập, Ngọc Trinh có quay phim, trợ lý đi cùng.

Trần Xuân Đông cũng khai về việc mua xe không rõ nguồn gốc là vi phạm pháp luật. Thời điểm mua xe, do bị cáo không có nhiều tiền nhưng thích mô tô nên chấp nhận mua vài xe không có nguồn gốc.

Tại phần thủ tục phiên xử, Chủ tọa phiên tòa thông báo Ngọc Trinh có 3 luật sư bào chữa, nhưng bị cáo từ chối 1 người. Bị cáo nói chỉ chấp nhận để 2 luật sư chính của mình tham gia xuyên suốt quá trình điều tra và bào chữa trong phiên xử hôm nay. Trước đó, trong quyết định xét xử, Ngọc Trinh có 3 luật sư bào chữa.

Tòa án còn triệu tập một số người từng là trợ lý, bạn của Ngọc Trinh như Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Tăng Duy Khánh, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Ngọc Kiên, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Phong Vũ tham gia với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án.

Theo hồ sơ, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng ngày 6/10/2023, Ngọc Trinh đã cùng Đông chạy mô tô (hiệu BMW, dung tích xi lanh 999cm3) biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… cho quay video rồi đăng lên mạng xã hội.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định đầu tháng 9/2023, Đông cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, chạy mô tô hiệu Ninja trên đường Trần Bạch Đằng (khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức).

Ngọc Trinh thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy… cho quay video rồi đăng lên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, UBND phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) đã có văn bản đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xem xét xử lý Ngọc Trinh theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, 1 flycam là phương tiện phục vụ hành vi của bị can, cùng nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án.

Sau khi bị khởi tố, bắt giam, Ngọc Trinh và Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

