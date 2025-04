Ngọc Trinh bị chỉ trích phản cảm vì trang phục hở bạo lố lăng

Xuất hiện tại một sự kiện lớn tối 2/4, Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi lựa chọn một bộ váy xuyên thấu gần như hoàn toàn. Với thiết kế mỏng manh, hở từ trước ra sau, phần thân váy chỉ được giữ lại bởi những đường cắt khéo léo, nữ người mẫu khoe trọn vóc dáng cùng vòng eo "con kiến" trước ống kính.

Tuy nhiên, lần "chơi lớn" này của Ngọc Trinh lại vấp phải loạt ý kiến chỉ trích. Ngay sau khi những khoảnh khắc của Ngọc Trinh trên thảm được lan truyền, phần đông netizen đều không khỏi "trố mắt" trước độ táo bạo, hở bạo quá đà. Nhiều bình luận cho rằng bộ trang phục mà Ngọc Trinh diện lần này không còn nằm trong ranh giới gợi cảm, mà đã vượt sang hướng phản cảm, phô trương lố lăng nơi công cộng.

Dù vẫn giữ phong cách tự tin sải bước, nhưng sự táo bạo quá mức khiến nữ người mẫu khó tránh khỏi làn sóng chỉ trích. Đặc biệt, việc bộ váy xuyên thấu được chọn mặc ở sự kiện đông người, có cả đồng nghiệp lẫn truyền thông tham dự, càng làm cộng đồng mạng cảm thấy không phù hợp. Một số quan điểm còn cho rằng, việc liên tục tạo hình hở bạo của Ngọc Trinh đang trở nên cũ kỹ, thiếu tinh tế và lặp lại công thức gây sốc quen thuộc.

Clip: Ngọc Trinh bị chỉ trích vì bộ trang phục xuyên thấu, gợi cảm quá đà tại sự kiện

Màn xuất hiện với váy áo xuyên thấu bị cho là lố lăng

Không chỉ ở sự kiện mà có thể thấy những bộ ảnh gần đây của Ngọc Trinh dần sexy hơn. Từ những bộ váy cut-out hiểm hóc cho đến loạt ảnh diện trang phục siêu mỏng manh, dường như người đẹp Trà Vinh vẫn giữ nguyên định hướng hình ảnh "nữ hoàng nội y" như trước kia.

Đơn cử như bộ ảnh tóc tém mới đây, Ngọc Trinh một lần nữa khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện với trang phục xuyên thấu, phô diễn đường cong cơ thể. Bên cạnh gương mặt sắc sảo, mái tóc ngắn cá tính càng khiến Ngọc Trinh thêm phần ấn tượng, vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ. Hình ảnh trong bộ shooting nhận được ý kiến tích cực, khác với màn lộ diện gây sốc của nữ người mẫu vào tối qua.

Dạo gần đây, Ngọc Trinh thường chuộng phong cách gợi cảm trở lại

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê ở Trà Vinh, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Sau đó, cô gắn bó với vai trò người mẫu và được nhiều người gọi là "nữ hoàng nội y" khi chuộng phong cách sexy, hở bạo. Tuy nhiên cũng vì vậy, Ngọc Trinh liên tục vướng nhiều tranh cãi.

Sau khi trải qua lùm xùm lớn trong sự nghiệp, Ngọc Trinh tái xuất bằng một vai phụ trong phim điện ảnh chiếu rạp. Nữ người mẫu hiện đã ổn định cuộc sống và trở lại hoạt động, tham gia các sự kiện giải trí. Trên trang cá nhân có 3 triệu người theo dõi, chân dài gốc Trà Vinh thường xuyên chia sẻ các bộ hình mới.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chỉ sự gợi cảm thôi là không đủ. Việc tham gia đóng phim là một hướng đi đáng khích lệ, nhưng cần rõ ràng hơn về mục tiêu. Ngọc Trinh muốn trở thành một diễn viên thực thụ hay chỉ đơn giản xem đây là bước đệm "làm mềm" hình ảnh? Nếu thật sự nghiêm túc với nghệ thuật, cô cần nhiều hơn một vai phụ. Cần những dự án có chiều sâu, cần một đạo diễn dám khai phá khía cạnh mới trong cô, và quan trọng nhất – cần sự can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn mà cô đã ở quá lâu.

Ngọc Trinh từng nhận đánh giá tích cực sau vài phụ trong phim điện ảnh

Nữ người mẫu nhanh ổn định cuộc sống và công việc sau biến cố

Theo khán giả, Ngọc Trinh cần có những dự án có chiều sâu để trở lại hoành tráng hơn





Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn