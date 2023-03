Ngoại tình với vợ của bạn còn nhẫn tâm sát hại, vứt xác bạn vào bụi rậm

Nghi phạm Mudit Srivastava.

Mất tích kỳ lạ

Sự việc xảy ra vào đêm ngày 14/3/2023 tại thành phố Unnao, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Nạn nhân được xác định là Gaurav Pratap Singh, một bác sĩ nha khoa 42 tuổi. Nghi phạm là bạn thân của nạn nhân - Mudit Srivastava, một trung sĩ không quân.

Theo hồ sơ của cảnh sát, ngày 14/3, Gaurav tới nhà bố mẹ vợ đón vợ là Priyanka trở về. Sau đó, anh nói với vợ rằng sẽ đi gặp Mudit tại nhà anh ta ở khu Ahirwan, thuộc thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh. Thế nhưng đến tối hôm đó, Priyanka vẫn không thấy chồng trở về nhà và cũng không liên lạc được nên bắt đầu tìm kiếm.

Khi không có bất kỳ tin tức từ chồng, Priyanka cùng với người chú ruột tới đồn cảnh sát trình báo sự mất tích. Từ thông tin mà Priyanka cung cấp, cơ quan chức năng sau đó triệu tập Mudit. Sau nhiều giờ thẩm vấn căng thẳng, Mudit cuối cùng thừa nhận đã ra tay giết bạn và ném xác vào bụi rậm gần đường cao tốc.

Mối quan hệ bất chính

Theo lời khai của Mudit, anh ta ngoại tình với vợ của bạn là Priyanka và nghi ngờ Gaurav đã phát hiện ra mối quan hệ bất chính này. Lo sợ bạn sẽ giết mình để trả thù, Mudit lên kế hoạch hãm hại bạn trước, cũng là để che giấu mọi chuyện.

Priyanka là vợ thứ hai của Gaurav. Trong cuộc hôn nhân đầu, Gaurav có một cô con gái. 4 năm trước, Gaurav kết hôn với Priyanka và có thêm con trai. Trong khi đó, Mudit vốn là bạn thân lâu năm của anh. Gaurav không ngờ rằng vợ và bạn thân của mình lại nảy sinh mối quan hệ bất chính sau lưng.

Ngày 14/3, Mudit dụ dỗ Gaurav tới nơi ở của anh ta để nói chuyện, cả hai sau đó cùng nhau uống rượu. Đến lúc Gaurav say xỉn, Mudit đưa bạn lên ô tô chở đến nơi hoang vắng trong khu công nghiệp của thành phố. Tại đây, Mudit dùng hòn đã lớn đập vào đầu Gaurav nhiều lần. Sau khi bạn tử vong, Mudit vứt xác nạn nhân vào bụi cây rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Với những thông tin mà Mudit cung cấp, cảnh sát đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận cái chết của Gaurav là do chảy máu quá nhiều ở mặt và đầu do bị vật nặng đập nhiều lần vào đầu.

Hiện tại, Mudit đã bị bắt giữ với cáo buộc cố ý giết người theo quy định của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC). Vai trò của vợ nạn nhân trong vụ án mạng cũng đang được điều tra. Nếu có bằng chứng cho thấy sự liên quan, cô ấy cũng sẽ bị bắt giữ”, đại diện cảnh sát cho biết.

Tác giả: Đàm Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn