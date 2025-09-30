Ngoại hình ca sĩ sở hữu khách sạn 50 phòng, U50 dự định có con với bạn gái vẫn chia tay, đã có người mới

Tuy nhiên, khi con gái được 1 tuổi thì vợ chồng nam ca sĩ chia tay. Tháng 9/2020, nam ca sĩ xác nhận với báo Vnexpress là anh và Huỳnh Tiên đã chia tay vào năm 2019, nhưng giữ kín thông tin này vì con còn nhỏ, sợ ảnh hưởng hai bên gia đình. Con gái anh ở với mẹ tại Mỹ. Thay vì chu cấp cho con hàng tháng, Lâm Vũ chọn mua bảo hiểm trong 13 năm cho con với giá trị 9 tỷ đồng để thể hiện trách nhiệm với con.