Ngoại hình ca sĩ sở hữu khách sạn 50 phòng, U50 dự định có con với bạn gái vẫn chia tay, đã có người mới

Lâm Vũ sinh năm 1977, nổi tiếng với các bài hát như Nụ cười biệt ly, Vẫn mong em quay về, Anh chỉ là hình bóng của người khác... Năm 2014, anh đầu tư gần một tỷ đồng làm concert tại TPHCM. Những năm gần đây, Lâm Vũ vẫn thường xuyên được mời đi hát, ngồi ghế giám khảo một số cuộc thi âm nhạc.
Bên cạnh âm nhạc, Lâm Vũ còn hoạt động kinh doanh và mát tay kinh doanh đồ gỗ, nội thất, bất động sản và cả khách sạn. Hiện tại, Lâm Vũ và gia đình có là chủ một khách sạn sang trọng với quy mô 50 phòng tiện nghi ở Thủ Đức.
Nam ca sĩ đam mê xe mô tô phân khối lớn cũng như có thú chơi sưu tầm xe mô tô có giá trị lớn. Anh từng đưa 4 chiếc mô tô có trị giá từ nửa tỷ đến 800 triệu đồng lên sân khấu chỉ để phục vụ cho tiết mục của một ca sĩ trong đội do mình làm đội trưởng.
Thời điểm năm 2002, 2003, anh từng sở hữu những chiếc xe có giá trị từ 1-2 tỷ đồng. Hiện tại, nam ca sĩ đang đi siêu xe trị giá 14 tỷ đồng.
Lâm Vũ giàu có đến độ, anh là một trong số ít các ca sĩ đi hát có ban nhạc riêng. “Mỗi show tôi diễn đều có ban nhạc riêng đi với mình”, anh nói trên báo Trí Thức Trẻ.
Mới đây, nam ca sĩ rao bán căn hộ ở Landmark81 do mình đứng tên, rộng 78m2, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, đầy đủ tiện ích và nội thất cao cấp với giá 10 tỷ đồng. Hiện tại, nam ca sĩ sinh năm 1977 đang ở trong căn penthouse của một khu chung cư cao cấp, mang phong cách châu Âu với view rất đẹp. Căn penthouse của nam ca sĩ rộng đến mức có thể bày tiệc, tiếp đón khoảng 100 khách với không gian vô cùng sang trọng.
Về đời tư, Lâm Vũ từng đám cưới với Huỳnh Tiên (sinh năm 1984) - Hoa hậu Phụ nữ người Việt thế giới năm 2015. Họ tổ chức đám cưới tháng 5/2018 tại TP.HCM. Tháng 10 cùng năm, Huỳnh Tiên sinh con đầu lòng cho Lâm Vũ.
Tuy nhiên, khi con gái được 1 tuổi thì vợ chồng nam ca sĩ chia tay. Tháng 9/2020, nam ca sĩ xác nhận với báo Vnexpress là anh và Huỳnh Tiên đã chia tay vào năm 2019, nhưng giữ kín thông tin này vì con còn nhỏ, sợ ảnh hưởng hai bên gia đình. Con gái anh ở với mẹ tại Mỹ. Thay vì chu cấp cho con hàng tháng, Lâm Vũ chọn mua bảo hiểm trong 13 năm cho con với giá trị 9 tỷ đồng để thể hiện trách nhiệm với con.
Cuối năm 2021, nam ca sĩ công khai bạn gái mới Tuyết Trinh là doanh nhân trong lĩnh vực đồ gỗ và kém anh 4 tuổi. Cả hai thường xuyên đi du lịch, làm từ thiện và công khai xưng hô “ông xã – bà xã” trên mạng xã hội. Chia sẻ trên báo Phụ Nữ Thành phố, nam ca sĩ khẳng định, anh và bạn gái dự định tổ chức lễ cưới, nhưng chưa chọn thời gian cụ thể. Họ cũng lên kế hoạch sinh con.
Tuy nhiên, hồi đầu năm nay, nam ca sĩ xác nhận đã chia tay bạn gái doanh nhân ngành gỗ. Và hiện đã có bạn gái mới là Việt kiều Australia tên Hoa Vũ.
Hôm 14/2 năm nay, anh đón lễ tình nhân ngọt ngào bên người yêu ở một nhà hàng tại xứ chuột túi. Trước đó, đôi uyên ương mừng Giáng sinh và năm mới cùng nhau. Hoa Vũ tiết lộ cô đã trải qua 2 mùa Valentine với Lâm Vũ.
Hồi tháng 10/2024, cả hai từng du lịch Canada, tận hưởng thời gian riêng tư, lãng mạn, cùng ngắm cảnh đẹp mùa thu ở Bắc Mỹ.
Từ giữa năm 2024 đến nay, Lâm Vũ thường xuyên đăng tải hình ảnh thân mật, tình tứ bên người yêu Việt kiều Australia. Ca sĩ và bạn gái được khen đẹp đôi. Hiện Lâm Vũ và người yêu xưng hô là “vợ - chồng". Ca sĩ đã giới thiệu bạn gái với mẹ anh.
Từ khi yêu Hoa Vũ, Lâm Vũ thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Australia để vừa hoạt động nghệ thuật, làm từ thiện vừa ở bên người yêu.
Tác giả: Tám Tám
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn