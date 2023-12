Ngoại binh lên tiếng, Hà Nội FC thoát thua trước CLB Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Hà Nội FC 1-1 CLB Hà Tĩnh.

Trước vòng 7 Night Wolf V.League 1 - 2023/24, Hà Nội FC giành 2 trận thắng liên tiếp và gây sức ép lên nhóm dẫn đầu. Họ có cơ hội nối dài chuỗi thắng khi tiếp đội cuối bảng là CLB Hà Tĩnh. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Thế Nam chơi bế tắc và chỉ thu về 1 điểm.

HLV Nguyễn Thành Công vốn rất hiểu Hà Nội FC. Vì vậy, ông yêu cầu học trò lùi sâu đội hình. Nhà cầm quân này bố trí 5 tiền vệ nhằm thu hẹp không gian chơi bóng của tuyến giữa đội chủ nhà.

Trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của CLB Hà Tĩnh, Hà Nội gặp bế tắc. Họ chủ yếu chuyền bóng qua lại ở giữa sân. Các bài tấn công cũng thiếu đa dạng. Chiến thuật tấn công, phối hợp ở biên không đạt hiệu quả cao.

Denilson Junior tỏa sáng cho Hà Nội FC.

CLB Hà Tĩnh tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 11, Trần Đình Tiến dùng tốc độ vượt qua hậu vệ đội chủ. Tuy nhiên, đường căng ngang của anh cho Michael Gopey bị thủ thành Nguyễn Văn Hoàng chặn đứng.

Phải tới phút 20, Hà Nội FC mới tạo được cơ hội rõ nét. Nguyễn Văn Quyết tạt bóng cho Nguyễn Thành Chung nhưng trung vệ này đánh đầu vọt xà.

3 phút sau, hàng thủ Hà Nội FC mắc sai sót. Cầu thủ đội khách chuyền bóng lên tuyến trên. Đào Văn Nam và Nguyễn Thành Chung mất tập trung, để bóng lọt ra sau lưng. Michael Gopey tận dụng cơ hội để đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng giúp CLB Hà Tĩnh càng dễ triển khai thế trận. Trước sự bế tắc của đội nhà trong hiệp một, HLV Đinh Thế Nam buộc phải tung Đỗ Hùng Dũng vào sân thay Nguyễn Thành Chung nhằm tăng cường sức tấn công.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi nhiều. Hàng thủ CLB Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện sự chắc chắn để hóa giải các đợt tấn công của đối thủ.

Thế nhưng, sự bế tắc của Hà Nội được tháo gỡ bởi dấu ấn cá nhân của Denilson Junior ở phút 67. Từ quả tạt của Phạm Xuân Mạnh bên cánh phải, chân sút người Brazil cài người khôn khéo, loại bỏ sự truy cản của Nguyễn Văn Hạnh trước khi dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Hà Nội FC không có nhiều cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh chưa biết thắng ở mùa này. Họ tạm đẩy HAGL xuống vị trí chót bảng với 1 điểm nhiều hơn.

Kết quả: Hà Nội FC vs CLB Hà Tĩnh

Ghi bàn

Hà Nội FC: Denilson Junior (67')

Hà Tĩnh: Michael Gopey (23')

Đội hình ra sân

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Nam, Văn Xuân, Hai Long, Marcao, Văn Quyết, Tuấn Hải, Tagueu, Pereira Junior.

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Ngọc Thắng, Anh Quang, Văn Hạnh, Viết Triều, Đình Tiến, Văn Bửu, Ramires, Trung Học, Văn Đức, Gopey.

Tác giả: Văn Hải

Nguồn tin: Báo VTC News