Nghịch lý cây cầu tiền tỷ ở Nghệ An: Bắc qua sông nhưng "cụt hai đầu"

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chủ đầu tư dự án được chuyển sang Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An. Theo Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An, phần đường dẫn đi qua đất nông nghiệp thuộc địa bàn 2 xã Hoa Quân và Kim Bảng chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy, hạng mục này vẫn chưa thể thi công.

"Để sớm tái khởi động dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đã bố trí và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, Ban Quản lý Dự án đã làm việc và đề nghị UBND các xã Hoa Quân và Kim Bảng khẩn trương phối hợp, quyết liệt tháo gỡ nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện, hai xã đang tích cực thực hiện công tác GPMB để bàn giao cho các đơn vị thi công", ông Phan Công Kiên - Trưởng phòng Dự án thuộc Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết.