Nghịch lý cây cầu tiền tỷ ở Nghệ An: Bắc qua sông nhưng "cụt hai đầu"

Nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy kinh tế địa phương, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ vào cuối năm 2023 với mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, giao UBND huyện Thanh Chương (cũ) làm chủ đầu tư.
Công trình có quy mô 4 nhịp giản đơn bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, dài 146m, rộng 9m. Dự án cũng bao gồm hạng mục đường dẫn hai đầu cầu theo tiêu chuẩn cấp V đồng bằng (nền 7,5m, mặt đường 5,5m).
Công trình giao thông này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân hai bên sông, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Dù phần cầu chính đã cơ bản hoàn thành từ năm 2025, cầu Mô Vĩnh hiện vẫn nằm chơ vơ khi không có đường kết nối. Sự chậm trễ của hạng mục đường dẫn hai đầu đã khiến cây cầu kiên cố bị bỏ hoang từ đó đến nay, chưa thể phát huy vai trò giao thương như kỳ vọng.
Đường dẫn hai đầu cầu chưa thể thi công vì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Hằng ngày, người dân hai xã vẫn phải phụ thuộc vào cây cầu tạm bằng sắt đã xuống cấp để qua sông.
Người dân hai bên bờ sông Rộ từng hết sức kỳ vọng cây cầu mới sẽ mở ra cơ hội giao thương thuận lợi, giúp chấm dứt cảnh phải di chuyển trên cây cầu sắt tạm bợ, mất an toàn.
“Khi cây cầu bắt đầu được xây dựng, người dân chúng tôi ai nấy đều phấn khởi, mong chờ ngày khánh thành để việc đi lại được thuận tiện hơn. Thế nhưng trớ trêu thay, từ khi xây xong đến nay, cầu vẫn bỏ hoang không thể đi được chỉ vì chưa có đường dẫn. Giờ đây, bà con chỉ mong mỏi các cấp chính quyền sớm hoàn thành hạng mục đường dẫn này để việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn, giúp tiết kiệm thời gian và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển”, bà Nguyễn Thị Bình, 56 tuổi, trú tại xã Kim Bảng, cho biết.
Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chủ đầu tư dự án được chuyển sang Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An. Theo Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An, phần đường dẫn đi qua đất nông nghiệp thuộc địa bàn 2 xã Hoa Quân và Kim Bảng chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy, hạng mục này vẫn chưa thể thi công.
"Để sớm tái khởi động dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đã bố trí và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, Ban Quản lý Dự án đã làm việc và đề nghị UBND các xã Hoa Quân và Kim Bảng khẩn trương phối hợp, quyết liệt tháo gỡ nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện, hai xã đang tích cực thực hiện công tác GPMB để bàn giao cho các đơn vị thi công", ông Phan Công Kiên - Trưởng phòng Dự án thuộc Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết.
Liên quan đến tiến độ xử lý mặt bằng, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Đặng Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng - cho biết, địa phương đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng để triển khai các bước kiểm đếm, đo đạc và hoàn thiện thủ tục đền bù cho dự án cầu Mô Vĩnh. Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đang được xã gấp rút thực hiện nhằm sớm bàn giao quỹ đất sạch.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn