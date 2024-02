Nghi vấn Jack (J97) "đạo nhạc" Maroon 5

Ngày 22/2, Jack (J97) trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới mang tên Thiên Lý Ơi. Ngày sau khi phát hành, ca khúc đã mang về cho nam ca sĩ nhiều thành tích khủng, như: đạt gần 4 triệu view, MV đứng top 1 thịnh hành trên nền tảng YouTube,...

Ca khúc mới của Jack đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Bên cạnh những thành tích, Jack cũng vướng nhiều tranh cãi với sản phẩm âm nhạc mới. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét ca khúc Thiên Lý Ơi có một phần giai điệu khá giống với bản hit Memories của ban nhạc Maroon 5.

Những video so sánh hai bài hát này thu về lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, phần lớn đều cùng ý kiến cho rằng nghe giống nhau.

Trước tranh cãi, nhiều người hâm mộ của giọng ca gốc Bến Tre đã lên tiếng bênh vực anh. Các fan cho biết ca khúc Thiên Lý Ơi đã có bản demo vào năm 2018. Trong khi bài hát Memories được Maroon 5 phát hành vào năm 2019. Hiện tại, phía Jack vẫn chưa lên tiếng về thông tin đạo nhạc.

Phân đoạn bị cho là giống nhau giữa hai ca khúc Thiên Lý Ơi và Memories.

Đây không phải là lần đầu tiên Jack bị tố đạo nhạc. Tháng 9/2023, nam ca sĩ ra mắt ca khúc Từ nơi tôi sinh ra nhưng bị tố đạo nhái giai điệu và ý tưởng MV của bản hit ON mà BTS phát hành vào tháng 2/2020.

Trước đó vào tháng 7/2022, bài hát Ngôi sao cô đơn của nam ca sĩ cũng bị tố có giai điệu giống với bài hát Cô Thắm Không Về (Phát Hồ) và Blinding Lights (The Weeknd).

Trong năm 2020, Jack phát hành hai ca khúc Hoa Hải Đường và Đom Đóm. Tuy nhiên các sản phẩm này cũng bị so sánh giai điệu có phần tương đồng lần lượt với hai ca khúc nhạc Hoa là Thiên Địa Vô Sương (nhạc phim Hương mật tựa khói sương) và Sứ Thanh Hoa (Châu Kiệt Luân).

Trước những ồn ào về đạo nhạc, phía Jack giữ im lặng.

Jack nhiều lần bị tố đạo nhạc.

