Nghi phạm cướp ngân hàng bị bắt sau gần 24 giờ gây án

Trước đó, vào lúc 16h50 phút ngày 29/5, đối tượng Nguyễn Văn Báo (SN 1992, trú xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đã dùng dao xông vào phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV, địa chỉ tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí, khống chế nhân viên cướp khoảng 417 triệu đồng rồi bỏ trốn bằng xe mô tô không gắn biển số (nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen).

Đối tượng Nguyễn Văn Bảo (áo xanh) bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực hồ Yên Trung (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng vào cuộc, với chủ công là Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến 16h10 ngày 30/5, chưa đầy 24h sau khi đối tượng gây án, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Nguyễn Văn Bảo khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực hồ Yên Trung (TP Uông Bí).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý vụ án theo quy định.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: cand.com.vn