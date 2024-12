Nghi can sát hại nữ sinh viên tại phòng trọ là anh rể nạn nhân

Ngày 14/12, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã tung nhiều tổ công tác lần theo dấu vết truy tìm nghi can Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991, quê Cầu Kè, Trà Vinh). Hoàng Anh là nghi can gây ra cái chết cho nữ sinh viên năm 2, D.T.N.H. (SN 2005, quê quán Cầu Kè, Trà Vinh).

Hình ảnh Nguyễn Hoàng Anh, nghi can sát hại nữ sinh viên H. trong phòng trọ.

Trước đó, khoảng 18h ngày 13/12, người bạn cùng phòng với H. đi làm về thì thấy H. nằm bất động trong phòng, trên người có vết thương gây mất máu nên hô hoán và báo với Công an. Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra, thi thể nạn nhân được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong.

Tại hiện trường, phòng trọ bị xáo trộn, nạn nhân bị mất chiếc xe tay ga BKS 84K1-535.59.

Chiếc xe tay ga của nạn nhân được cho là bị Hoàng Anh lấy làm phương tiện tẩu thoát.

Trong đêm, qua quá trích lấy lời khai và trích xuất camera xung quanh khu vực phòng trọ và tuyến đường Nguyễn Văn Khối, cơ quan điều tra xác định nghi can là Nguyễn Hoàng Anh, người được những người dân cho hay là anh rể của H.

Chỉ có người quen mới có thể vào phòng trọ vì nơi đây sử dụng khóa vân tay, mật khẩu.

Sáng 14/12, sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, người dân trong dãy phòng trọ này bắt đầu dọn dẹp để tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Nhiều người khi hỏi lại câu chuyện đều vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ cho rằng đối tượng gây án quá manh động, sát hại nữ sinh viên xinh đẹp, tháo vát, học giỏi.

Các tổ công tác có mặt tiến hành truy xét nghi can gây án.

Những người trong dãy phòng trọ cho biết, nghi can gây án là người quen biết với nạn nhân (qua hình ảnh thì xác định đó là anh rể của nạn nhân). Dãy phòng trọ nơi đây an ninh rất nghiêm ngặt, các phòng trọ đều sử dụng khóa vân tay, mật khẩu, người lạ thì không thể đột nhập vào được.

