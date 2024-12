Điều tra nguyên nhân cô gái 19 tuổi nghi bị sát hại ở Gò Vấp

Your browser does not support the video tag.

Clip hiện trường vụ việc.

Công an quận Gò Vấp, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ một cô gái bị sát hại.

Vụ việc xảy ra ở hẻm 78 Nguyễn Văn Khối, phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM

Theo thông tin ban đầu, tối 13-12, người dân sống ở hẻm 78 Nguyễn Văn Khối, phường 11, quận Gò Vấp nghe tiếng động ở một phòng trọ.

Họ chạy đến thì thấy chị Dương Thị Ngọc H. (19 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã tử vong nên trình báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp lập tức đến hiện trường.

Bước đầu, công an xác định chị H. bị sát hại và bị mất chiếc xe máy hiệu Honda Lead màu xám bạc.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera trong khu vực, công an xác định nghi phạm sát hại chị H. là một người tên A. (33 tuổi), ngụ cùng quê với nạn nhân.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động