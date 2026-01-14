Nghi can chém người ở quán karaoke rồi trốn qua Campuchia bị bắt giữ khi vừa về nước

Công an xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai và các lực lượng chức năng bắt giữ Lê Phước Hiệp (áo đen, bị can chém người ở quán karaoke) khi vừa từ Campuchia về nước - Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 14-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự bị can Lê Phước Hiệp (26 tuổi, ngụ phường Bình Long) để điều tra vụ chém người gây thương tích ở quán karaoke.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 1-2024, Hiệp cùng anh Lưu Thanh Phong (29 tuổi, trú xã Tân Quan) cùng đi hát karaoke ở quán Z. Trong lúc ca hát tại đây, giữa Hiệp và anh Phong xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Hành vi của Hiệp đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên trong quá trình công an tiến hành điều tra, Hiệp đã bỏ trốn sang Campuchia.

Tháng 12-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (cũ) đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và ban hành quyết định truy nã Hiệp.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Quan phát hiện đối tượng quay trở về Việt Nam.

Ngày 10-1, Công an xã Tân Quan phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ thành công Hiệp khi đang xuất hiện ở địa bàn xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Tác giả: A Lộc

Nguồn tin: tuoitre.vn