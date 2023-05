Nghi án phân xác ở Bình Dương và loạt vụ án tàn bạo gây chấn động

Giết người, chặt xác đốt phi tang: Đêm 22/2/2020, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an TP Hải Phòng về việc đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú huyện An Dương, TP Hải Phòng) liên quan đến vụ án giết người, chặt xác đốt xác phi tang bỏ trốn trên xe khách. Đến khoảng 3h ngày 23/2, tiến hành dừng kiểm tra xe khách mang BKS 26B-002.43 của nhà xe Hùng Long, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ đối tượng. Tuấn khai nhận, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đến nhà đối tượng để đòi nợ. Đối tượng đã dùng dao chém anh Lâm tử vong rồi chặt xác cho vào thùng phi và dùng xăng đốt.