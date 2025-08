Nghẹt thở khoảnh khắc hai bé nhỏ mất lái lao xuống nước, phút giải cứu khiến nhiều người thót tim kèm tranh cãi

Mới đây, một đoạn video ghi lại vụ tai nạn đuối nước của hai bé khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt. Từ camera an ninh có thể thấy hai bé nhỏ khi đang đi xe đạp chở nhau qua một cây cầu thì bất ngờ mất lái, cả hai cùng rơi xuống kênh nước bên dưới.

Chiếc xe đạp mất thăng bằng khi đến gần đầu cầu khiến cả hai bé đều rơi xuống nước. Do mực nước khá thấp nên người đi trên đường không thể quan sát tai nạn vừa xảy ra cũng như hai bé đang chới với. Mãi cho đến khi một bé vùng vẫy rồi may mắn tự trèo được lên bờ thì những bé khác đi qua mới để ý tới.

May mắn sau đó, người dân đã tập trung đến khá đông để nhảy xuống ứng cứu và đưa bé còn lại lên bờ. Ngay sau khi đưa bé lên, đã có một người đàn ông dốc ngược bé nhằm giúp nước chảy ra ngoài.

Clip hiện trường vụ việc

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 2/8, tại Ninh Bình. Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Cùng với đó, nhiều người cũng đưa ra ý kiến trái chiều về việc sơ cứu trong video.

"Xem đoạn clip mà thót tim, may có người cứu kịp thời chứ không thì hậu quả quá đau lòng..." một người dùng bình luận.

"May mắn có thể đưa bé lên sớm nhưng sơ cứu bé bằng cách dốc ngược có thể gây nguy hiểm cho bé. Người lớn cũng nên học những kiến thức cơ bản về sơ cứu đuối nước!" – tài khoản khác viết.

"Phần đầu cầu không có lan can chắn nguy hiểm quá. Mong sớm có biện pháp đảm bảo an toàn hơn cho trẻ nhỏ và người dân di chuyển trên đường." – một bình luận kêu gọi cải thiện cơ sở hạ tầng.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, không nên cố tìm cách cho nước trong phổi nạn nhân chảy hết ra ngoài bằng cách xốc nước (vác nạn nhân chạy cho nước chảy ra) vì sẽ bỏ lỡ thời gian vàng hồi sức cấp cứu tim phổi, chỉ cần chậm trễ 4 phút sẽ dẫn đến nguy cơ chết não.

Trong quá trình hồi sức cấp cứu tim phổi, nước trong phổi sẽ tự động thoát ra ngoài.

Năm nguyên tắc vàng sơ cứu đuối nước

Bước 1: Gọi trợ giúp, cần nhanh chóng tìm sự trợ giúp của những người xung quanh khi thấy trẻ bị đuối nước bằng cách gọi to, gọi cấp cứu 115.

Bước 2: Nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi nước bằng mọi cách. Có hai phương pháp là cứu đuối gián tiếp và cứu đuối trực tiếp.

- Cứu đuối gián tiếp: Sử dụng các dụng cụ sẵn có (phao, dây, gậy, quần áo, các vật có thể nổi trên nước…) để cứu người đuối nước khi còn đang tỉnh. Tùy theo tình hình mà chọn phương án phù hợp, an toàn và hiệu quả.

- Cứu đuối trực tiếp: Phương pháp này dành cho đối tượng cứu hộ chuyên nghiệp, được đào tạo có đủ sức khỏe và năng lực ở thời điểm thực hiện hoặc đối tượng không chuyên có kỹ năng bơi và cứu đuối. Người cứu xuống nước, bơi đến đưa nạn nhân lên bờ.

Bước 3: Kiểm tra xem trẻ có thở và tỉnh không

Khi trẻ được đưa lên bờ, ngay lập tức xem trẻ có thở không bằng cách nhìn xem lồng ngực của trẻ có di động không.

Đặt tai của mình lên gần miệng và mũi trẻ xem có cảm thấy không khí thở ra không (thở ngáp được xem là không thở). Trong khi kiểm tra hơi thở, người cứu cũng có thể lay gọi để xem đứa trẻ có phản ứng không.

Bước 4: Nếu trẻ không thở, hãy bắt đầu hồi sức tim, phổi (CPR) ngay:

- Đặt trẻ nằm ngửa trên nền cứng.

- Nếu nghi ngờ chấn thương cổ, hãy di chuyển trẻ bằng cách di chuyển toàn bộ cơ thể (đầu, cổ, cột sống và hông) với nhau, giữ cho tất cả chúng thẳng hàng; không ngửa đầu nâng cằm, chỉ cần ấn góc hàm.

- Nếu không nghi ngờ chấn thương cổ, giữ đầu trẻ ngửa ra sau và nâng cằm để thông đường thở (kỹ thuật ngửa đầu - nâng cằm).

- Tiến hành hồi sức tim, phổi (CPR) cho trẻ bằng cách:

Thổi ngạt: Với trẻ nhỏ, đặt miệng của bạn trên cả mũi và miệng của trẻ để thổi ngạt được kín. Với trẻ lớn hơn, một tay ép cánh mũi và đưa miệng của bạn thổi vào miệng của trẻ. Thổi chậm, đều trong 1- 2 giây và ngực của trẻ sẽ phồng lên, thổi ngạt 5 nhịp thở đầu tiên.

Ép tim ngoài lồng ngực: Ngay sau thổi ngạt 5 nhịp đầu tiên, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Sử dụng một tay đặt vuông góc với lồng ngực, (trẻ lớn/người lớn có thể dùng hai tay).

Vị trí ép tim: 1/2 dưới xương ức, ấn xuống ngực sâu khoảng 1/3 -1/2 lồng ngực theo đường kính trước sau. Tốc độ ép tim 100-120 lần/phút. Những lần tiếp theo tiếp tục thực hiện theo chu kỳ 30 lần ép tim/2 lần thổi ngạt.

Tiếp tục ép tim và thổi ngạt liên tục (cả trong quá trình vận chuyển cấp cứu) cho tới khi trẻ tự thở lại được, hồng hào trở lại.

Bước 5: Sau khi nạn nhân tỉnh cần đặt nạn nhân ở tư thế an toàn: Nằm nghiêng, kê cao gối hai bên vai, nới rộng quần áo để phòng tránh trẻ bị ngạt thở trở lại. Lau khô người, thay quần áo và ủ ấm bé sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Các bác sĩ lưu ý, không được ngừng hồi sức tim phổi nếu trẻ chưa có nhịp thở. Khi ép tim ngoài lồng ngực, không ấn ngực quá mạnh sẽ gây gãy xương sườn, đụng dập phổi. Cần đưa trẻ bị đuối nước đến các cơ sở y tế để tiếp tục kiểm tra và theo dõi các biến chứng sau đuối nước.

