Nghệ sĩ từ nhiều quốc gia sẽ biểu diễn tại Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cuộc họp báo, thông tin về các các hoạt động tại Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 - điểm nhấn của chuỗi sự kiện trong Lễ hội mùa Đông Festival Huế 2023, là một trong những sự kiện kết thúc Festival Bốn mùa 2023.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 sẽ góp phần chuyển tải các giá trị và thông điệp của tỉnh Thừa Thiên Huế, một thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai gần, chủ trương phát triển thành một đô thị hiện đại, hài hòa, bền vững, mang những nét đặc trưng riêng biệt của một cố đô xưa.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Festivai Huế năm 2022.

Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 sẽ hội tụ những nhóm nhạc từ nhiều quốc gia, mang đến những giai điệu đẹp, thanh khiết nhưng sôi động, đưa tâm hồn người nghe về với thiên nhiên, về với Huế, đô thị xanh yêu kiều, phát triển bền vững, bốn mùa xinh tươi.

Diễn ra từ ngày 8 đến 12/12 tại Quảng trường Ngọ Môn Huế với chủ đề "Giai điệu bốn mùa", sự kiện sẽ định hướng cho việc hình thành và phát triển một sự kiện âm nhạc đương đại mới tại Thừa Thiên Huế vào mùa Đông, nhằm góp phần phát triển du lịch của địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trong nước giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn với các nghệ sĩ quốc tế.

Với thông điệp "Huế - Bản hòa tấu của thiên nhiên – Phát triển bền vững", Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2023 sẽ là chương trình nghệ thuật đầy sắc màu của nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Pháp, Phái đoàn Wallonie - Bruxelles (Bỉ), Cộng đồng đô thị Grand Poitiers (Pháp), Hàn Quốc, Việt Nam... Mỗi đêm, sẽ có từ 2 đến 3 nhóm nghệ sĩ biểu diễn với thời lượng 100 - 150 phút để phục vụ người dân và du khách.

Ban Tổ chức Festival Huế cho biết thêm, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 sẽ gắn kết với "Huế by light - The live show", một buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng đặc sắc, biểu tượng cho sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Pháp - Việt, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào tối ngày 12/12.

