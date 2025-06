Nghệ An: Yêu cầu kiểm tra việc bụi tra tấn, dân phải ăn cơm lẫn với cát

Ngày 12/5/2025, Báo Đại biểu Nhân dân đăng phản ánh: “Nghệ An: Bụi tra tấn, dân đóng cửa 3 lớp vẫn phải ăn cơm lẫn với cát”, phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên Quốc lộ 46C qua huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn.

Sau khi nắm được thông tin, Sở Xây dựng Nghệ An đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra thực tế. Việc kiểm tra này được tiến hành sau khi Sở nhận được Văn bản số 1507/SVHTTDL-TTTCXB ngày 23/5/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị làm rõ nội dung báo phản ánh về ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng kết cấu mặt đường tuyến QL.46C.

Cụ thể, ngày 27/5/2025, Sở Xây dựng đã gửi Văn bản số 3335/SXD-KCHT tới Khu Quản lý đường bộ II cùng UBND các huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn, yêu cầu kiểm tra, xác minh cụ thể.

Tuyến Quốc 46 C lộ bị băm nát, mất an toàn giao thông

Kết quả kiểm tra thực tế, dựa trên báo cáo của UBND huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn, đã xác nhận rằng phản ánh của người dân và Báo Đại biểu Nhân dân là hoàn toàn có cơ sở. Tuyến Quốc lộ 46C (còn gọi là đường ven sông Lam) hiện có 10 bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu cát xây dựng (6 bến tại Hưng Nguyên, 4 bến tại Nam Đàn). Tình trạng xe chở cát làm rơi vãi vật liệu trên mặt đường, đặc biệt tại các điểm đấu nối với đường ra vào bến bãi, đang gây ra bụi bẩn nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sở Xây dựng cũng chỉ ra hai nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này. Thứ nhất, đường vào các bến bãi có độ dốc lớn và nhiều đoạn cua gấp. Quan trọng hơn, ý thức chấp hành của một số chủ bến bãi và lái xe còn kém. Họ chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường như: không vệ sinh cát dính vào lốp, thành xe trước khi rời bến, chưa thường xuyên quét dọn, thu gom cát rơi vãi trên đường, hoặc che chắn vật liệu chưa cẩn thận khi vận chuyển.

Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chủ bến bãi và người điều khiển phương tiện vi phạm, nhằm chấm dứt tình trạng ô nhiễm

Thứ hai, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng đột biến trong thời gian qua để phục vụ hàng loạt dự án trọng điểm tại TP. Vinh và các khu vực lân cận, bao gồm đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, nâng cấp quốc lộ7, quốc lộ46, đường N5 (giai đoạn II), Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 giai đoạn 2, và VSIP II. Điều này làm tăng lưu lượng xe vận chuyển cát một cách liên tục, gây áp lực lớn lên hạ tầng và môi trường.

Trước tình hình cấp bách này, UBND huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn và các xã liên quan đã nhanh chóng vào cuộc. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra, làm việc với các chủ bến bãi và yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp như: Tuân thủ đầy đủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Kế hoạch bảo vệ môi trường; Giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Nghiêm cấm không bốc xếp hàng hóa quá tải trọng cho phép, che đậy kín hàng hóa, vệ sinh sạch sẽ cát dính vào lốp và thành xe trước khi rời bến.

Thực hiện quét dọn vệ sinh hàng ngày tại khu vực bến và các đoạn QL.46C có kết nối với đường ra vào bến bãi; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương về các quy định môi trường và an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, UBND các huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành và phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chủ bến bãi và người điều khiển phương tiện vi phạm, nhằm chấm dứt tình trạng ô nhiễm.

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý và đảm bảo an toàn giao thông, Sở Xây dựng Nghệ An cũng đã đề nghị Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Cùng với đó, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến QL.46C tăng cường bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng, lún lõm.

Tác giả: Nguyễn Văn Tú - Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn