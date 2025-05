Nghệ An yêu cầu chấm dứt tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức

Hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN



Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phải chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính và các hoạt động khác liên quan đến cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước.

Theo đó, Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền để các doanh nghiệp cương quyết từ chối trả chi phí không chính thức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và các hoạt động khác liên quan đến cơ quan hành chính Nhà nước. Phản ánh trung thực, kịp thời đến đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh (qua số điện thoại: 02383.668.789) trong trường hợp bị gây khó khăn, phiền hà, gợi ý trả chi phí không chính thức.

Nghệ An cũng triển khai các giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực sản xuất, kết nối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hình thành chuỗi cung ứng nội địa bền vững. Đồng thời đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt tập trung vào các vị trí kỹ thuật chuyên môn và quản lý giám sát thông qua hợp tác với các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề và chương trình thực tập thực tế tại doanh nghiệp.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng phải chấn chỉnh về tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp; phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính và các hoạt động khác liên quan đến cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước.

Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng phải giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, thúc đẩy đối thoại công - tư và cải thiện hiệu quả thực thi chính sách để đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 của tỉnh Nghệ An là 10,5%.

Được biết năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năm 2024 Nghệ An đạt 66,48 điểm, xếp thứ 44/63 tỉnh, thành của cả nước, giữ nguyên thứ hạng so với năm 2023, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ (sau tỉnh Thanh Hóa); trong đó, chi phí chính thức 6,45 điểm ,… Điều này cho thấy, tỉnh Nghệ An cũng đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn; vẫn còn những rào cản, những điểm nghẽn, bất cập trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ khiến cộng đồng doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng; làm ảnh hưởng đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

