Nghệ An: Xử lý 2.447 vụ gian lận thương mại, thu phạt trên 8,2 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường Nghệ An, trong năm 2022, lực lượng quản lý thị trường Nghệ An đã nỗ lực đấu tranh chống gian lận thương mại, buôn lậu và hàng giả. Nhiều vụ việc lớn đã kịp thời được phát hiện, xử lý, góp phần ổn định thị trường. Qua đó, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã kiểm tra 2.773 vụ, trong đó, xử lý 2.447 vụ. Tổng giá trị thu phạt trên 8,2 tỷ đồng.

Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiêu hủy hàng hóa bị tịch thu.

Kết quả xử lý đối với một số nhóm hành vi vi phạm phổ biến: Xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm 248 vụ, với tổng thu phạt đạt 1 tỷ 179 triệu đồng. Xử lý vi phạm về hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, giả nhãn hàng hóa, trong năm đã xử lý 32 vụ vi phạm, với tổng giá trị thu phạt 503,76 triệu đồng.

Về mặt hàng pháo nổ, Cục Quản lý thị trường đã chuyển cho cơ quan công an 2 vụ với 82 kg pháo nổ, trị giá 180 triệu đồng; khởi tố 1 vụ/1 đối tượng. Thương mại điện tử, đơn vị phát hiện xử lý 22 vụ việc vi phạm với tổng giá trị 450 triệu đồng.

Nhu cầu tiêu dùng tăng cao, dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vào dịp cuối năm 2022 có chiều hướng diễn biến phức tạp. Theo đó, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh triển khai hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau Tết Nguyên Đán.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng để ngăn chăn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, tăng cường kiểm soát tuyến trọng điểm, công tác quản lý địa bàn, kho, bến bãi, tăng cường kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, đảm bảo bình ổn giá.

Tác giả: Tuấn Quỳnh

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn