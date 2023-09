Nghệ An: Xe trọng tải lớn mất lái, tông đổ dải phân cách Quốc lộ 1A

Your browser does not support the video tag.

Sáng ngày 26/9, một vụ tai nạn vừa xảy ra trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Theo camera ghi nhận, trên đoạn đường thuộc Quốc lộ 1A, chiếc xe tải có đầu kéo màu đỏ đã bất ngờ mất lái. Phía trước mũi xe lúc này có rất nhiều ô tô con di chuyển.

Tài xế xe tải đã đánh lái về phía bên trái để giảm thiểu va chạm với các phương tiện đằng trước. Chiếc ô tô sau đó đã húc đổ một đoạn dài dải phân cách. Phần cabin bị hư hỏng nặng, phần lốp văng ra khỏi đầu xe.

Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và đang tiến hành xác định thiệt hại./.

Tác giả: Đại Nghĩa

Nguồn tin: Vietnam+