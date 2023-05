Xe cảnh sát giao thông mất lái, đâm nhiều xe ven đường

Hiện trường chiếc xe cảnh sát giao thông bị tai nạn - Ảnh: CTV

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, khoảng 14h chiều 15-5, trên đường quốc lộ 32 đoạn qua xã Bản Bo (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) xảy ra vụ tai nạn giao thông, một chiếc xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông đã va chạm với nhiều xe máy và một ô tô.

Theo nguồn tin, vào thời điểm này chiếc xe của lực lượng cảnh sát giao thông mang biển xanh 25A trong lúc vào cua đã lấn làn đâm vào một xe tải, tông đổ cột mốc và nhiều xe máy khác xuống vệ đường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều tối nay, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu xác nhận vụ việc trên và cho biết chiếc xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông do một cán bộ Công an huyện Than Uyên điều khiển.

Nguyên nhân tai nạn là do trời mưa, đường trơn trợt nên bị mất lái.

Sau khi mất lái, xe cảnh sát văng vào một ô tô tải nhỏ và bốn chiếc xe máy đang dựng ven đường. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, không có người dân ở hiện trường nên không có thiệt hại về người.

"Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phòng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển. Kết quả tài xế không có nồng độ cồn", lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu khẳng định.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ