Nghệ An: Xe tải cỡ lớn “băm nát” đường huyện

Đường huyện (ĐH20) đoạn qua huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bị xe vận tải cỡ lớn "băm nát", tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông

Đường bê tông nhựa bị "băm nát"

Đường huyện (ĐH 20) là tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh. Kể từ khi cầu Yên Xuân và cầu Thọ Tường thông tuyến, hầu hết các xe container, xe đầu kéo, xe vận tải cỡ lớn chở hàng hóa, vật liệu xây dựng đều lựa chọn đi trên tuyến đường này.

Rất nhiều xe đầu kéo, xe container lựa chọn đi đường huyện (ĐH 20) qua huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Phương tiện vận tải cỡ lớn chạy nườm nượp suốt ngày đêm, trong đó nhiều xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải trọng (trên 30 tấn) đã “băm nát” tuyến đường. Mặt đường thảm bê tông nhựa bị hằn lún, bong tróc nham nhỡ, loang lỗ với hàng loạt ổ voi, ổ gà, gây muôn vàn khó khăn, trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mặt đường (ĐH20) thảm bê tông nhựa đã bị hằn lún, loang lỗ với hàng loạt ổ voi, ổ gà

Trên đường xuất hiện nhiều điểm bong tróc sâu từ khoảng 20-30cm

Những lúc xảy ra mưa lớn, nước đọng lại thành từng vũng sâu, kéo dài, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại

“Đường bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều đoạn thảm nhựa bong tróc, có những nơi sâu từ 20-30cm. Mùa nắng bụi bặm, mưa gió trên đường chi chít vũng nước sâu, kéo dài. Nếu không quan sát kỹ và làm chủ tộc độ thì rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là với xe container, xe đầu kéo chạy tốc độ nhanh mà không hề bị các lực lượng chức năng kiểm soát, ngăn chặn”, ông Nguyễn Tuấn Anh, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn phản ánh.

Những dàn xe tải cở lớn mặc sức tung hoành trên tuyến đường huyện (ĐH20) đoạn gần Cửa hàng xăng dầu Tùng Châu, huyện Đức Thọ

Qua tìm hiểu được biết, những dàn xe tải cỡ lớn lưu thông liên tục trên tuyến đường huyện (ĐH 20) chủ yếu là để né tránh trạm thu phí cầu Bến Thủy. Bởi từ tuyến tránh TP Vinh, các phương tiện vận tải chỉ rẽ vào Tỉnh lộ 542C huyện Hưng Nguyên, sau đó qua cầu Yên Xuân về huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (đường huyện ĐH 20) rồi vô tư thẳng tiến sang huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) trên tuyến Tỉnh lộ 552.

Xử lý vi phạm hay "giơ cao, đánh khẽ"?

Đường huyện (ĐH 20) phía Nam cầu Yên Xuân tỉnh Nghệ An đến xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) dài hơn 4km, trong đó đoạn qua xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn dài khoảng 2km. Trên tuyến đường này, ngoài các phương tiện vận tải cỡ lớn còn có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào giờ cao điểm sáng sớm và chiều tối.

Các phương tiện vận tải chen chúc nhau trên đường huyện (ĐH20), gây nhiều khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông

“Lưu lượng phương tiện vận tải cỡ lớn lưu thông trên đường huyện (ĐH 20) tăng cao chủ yếu là né tránh thu phí cầu Bến Thủy. Riêng đoạn từ cầu Châu Cường đến ngã 3 rẽ về hướng Quốc lộ 15 và cầu đường sắt (dài hơn 1km) đã bị hư hỏng rất nghiêm trọng. Địa phương cũng đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đổ đá base, nhưng chỉ được ít ngày lại bị xe tải cày nát nham nhỡ, hư hỏng, gây nhiều khó khăn trong việc đi lại”, ông Nguyễn An Toàn- Chủ tịch UBND xã Trung Phúc Cường cho biết.

Đường huyện (ĐH 20) bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với người tham và phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân, một phần là do thời gian sử dụng đã lâu, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng nguyên nhân chính vẫn được cho là do lưu lượng phương tiện vận tải cỡ lớn tăng đột biến, phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Nhiều vị trí mặt đường thảm bê tông nhựa bị cày xới, phá nát, chỉ còn trơ lại bãi sỏi cuội giữa đường

Thực tế cho thấy rằng, trên tuyến đường này đã từng xảy ra nhiều vụ va quệt, tai nạn giao thông, gây thương vong về người. Tuy nhiên, các phương án kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng nếu có cũng chưa kịp thời và gần như không hiệu quả. Do vậy, các phương tiện vận tải cỡ lớn vẫn cứ mặc sức tung hoành, phóng nhanh, vượt ẩu, bóp còi inh ỏi suốt ngày đêm, gây nên nỗi sợ hãi, khiếp đảm đối với người tham gia giao thông.

Đường bong tróc loang lổ, việc đổ đá base chỉ là giải pháp tạm thời, điều quan trọng là các lực lượng chức năng cần vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Ngô Quốc Đạt- Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Nam Đàn cho biết, đường huyện (ĐH 20) bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Công an huyện và UBND huyện Nam Đàn đang làm Tờ trình đề xuất nâng cấp lên Tỉnh lộ và tu sửa lại tuyến đường này, nhằm tạo thuận lợi cho người và phương tiện qua lại.

“Khi làm nhiệm vụ, lực lượng của chúng tôi đều tổ chức cân tải trọng và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Còn liên quan đến việc các phương tiện vận tải cỡ lớn đi đường huyện (ĐH 20) để né tránh cầu Bến Thủy, thực tế đã giảm hơn nhiều so với trước đây, nhất là từ đợt cao điểm tuần tra, tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container”, Trung tá Ngô Quốc Đạt thông tin.

Dàn xe vận tải cỡ lớn lưu thông trên tuyến đường huyện (ĐH 20) từ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp tạiTỉnh lộ 552 đoạn qua thị trấn Đức Thọ)

Phương tiện vận tải cỡ lớn hoạt động hết công suất, lưu thông nườm nượp trên tuyến đường huyện (ĐH 20) đoạn qua huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An về huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh không chỉ phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mà còn gây nên nỗi khiếp đảm cho người và phương tiện qua lại. Sự việc diễn ra đã lâu, song gần như các phương án kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng nếu có cũng chỉ là "giơ cao, đánh khẽ" để rồi việc tái vi phạm tiếp tục diễn ra nhiều hơn.

Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát , xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến đường huyện (ĐH 20) là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, phòng ngừa nguy cơ tai nạn có thể xảy ra

Từ những đợt ra quân cao điểm, nhất là đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container theo Kế hoạch số 382/KH-BCA-C08 của Bộ Công an, hy vọng sẽ được các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, thực chất, hiệu quả trên tuyến đường huyện (ĐH20). Qua đó góp phần kiểm soát, ngăn chặn các trường hợp vi phạm, hạn chế nguy cơ phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến giao thông huyết mạch nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn