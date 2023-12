Nghệ An: Xảy ra cháy tại nhà hàng ẩm thực hải sản

Vụ cháy xảy ra lúc khoảng 10 giờ sáng 20/12 tại một nhà hàng chuyên ẩm thực hải sản trên đường Phạm Đình Toái, TP Vinh. Đám cháy phát ra từ khu vực bếp nấu, ngay sau đó cháy lan các khu vực khác trong nhà hàng. Nhân viên nhà hàng cùng người dân kịp thời di chuyển các vật dụng có giá trị ra khỏi khu vực cháy, trong đó di chuyển kịp thời 7 bình ga cớ lớn.

Mặc dù đám cháy được khống chế sớm nhưng đã gây thiệt hại khá lớn cho nhà hàng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an Nghệ An đã kịp thời có mặt, hai xe chuyện dụng cùng lực lượng chữa cháy đã nbanh chóng khống chế được đám cháy. Vụ cháy khiến nhà hàng thiệt hại khá nhiều đồ đạc, tài sản, không gây ra thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Khi xảy ra cháy, một số tài sản đã được kịp thời di chuyển ra khỏi khu vực cháy.

Phần trần nhà hàng gần như bị thiêu rụi.



Video hiện trường vụ cháy

