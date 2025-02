Nghệ An xây dựng kịch bản để tăng trưởng kinh tế đạt tối thiểu 10,5%

Một góc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị, thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng, đề xuất giải pháp đột phá, khả thi để GRDP năm 2025 đạt tối thiểu 10,5%, qua đó giúp Nghệ An nằm trong Top các tỉnh tăng trưởng cao của cả nước.

Để đạt được mục tiêu trên, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị, thành phố khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng với tinh thần phấn đấu cao nhất, nỗ lực nhất, bảo đảm phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực, địa phương nhưng phải thống nhất với mục tiêu chung của tỉnh.

Các đơn vị này cũng nghiên cứu, rà soát các nguồn lực, động lực, năng lực mới cho tăng trưởng và giải pháp thực hiện các mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực; đề xuất giải pháp cụ thể, đột phá, khả thi, hiệu quả đối với các ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt tối thiểu 10,5%.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng thành lập 5 tổ công tác chỉ đạo, thúc đẩy thực hiện kế hoạch năm theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

Các tổ công tác được giao cho các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng để đốc thúc các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các lĩnh vực như công nghiệp, đầu tư công, nông nghiệp-nông thôn, dịch vụ, thu ngân sách Nhà nước.

Việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2025 để Nghệ An "tăng tốc, bứt phá," phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của cả giai đoạn 2021-2025.

Hoạt động đó còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chào mừng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Cùng với mục tiêu tăng tốc độ tăng trưởng nêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước 17.726 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 4,5 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 71-72 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm khoảng 1-1,5%.

Năm 2024 tốc độ tăng trưởng của tỉnh Nghệ An đạt 9,01%, quy mô nền kinh tế Nghệ An tăng thêm hơn 114.416 tỷ đồng so với năm 2023; đưa tổng quy mô nền kinh tế (theo giá hiện hành) đạt hơn 216.943 tỷ đồng; trong đó, quy mô của khu vực nông-lâm-thủy sản đạt hơn 46.696 tỷ đồng, chiếm 21,52%; khu vực công nghiệp đạt hơn 67.792 tỷ đồng, chiếm 31,25%; khu vực dịch vụ đạt hơn 92.590 tỷ đồng, chiếm 43,69% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt hơn 9.864 tỷ đồng, chiếm 4,55%.

Đây cũng là năm đầu tiên, quy mô nền kinh tế Nghệ An vượt mốc 200.000 tỷ đồng./.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: vietnamplus.vn