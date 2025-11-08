Voi rừng vào nhà dân để tìm kiếm thức ăn

Ngày 7/11, Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Hoàng Anh Tuấn cho biết, một cá thể voi rừng trưởng thành đã xuất hiện gần khu dân cư bản Tăng, xã Mường Chọng (Nghệ An) vào đêm 6/11, sau đó đi thẳng vào bếp một hộ dân để tìm thức ăn.

Cá thể voi cái này đã nhiều tuổi, sống đơn lẻ trong rừng phòng hộ và là con voi cái duy nhất còn lại trong khu vực.

Cá thể voi cái này từng xuất hiện trước nhà người dân năm 2023.

Một người dân ở xã Mường Chọng (Nghệ An) cho hay, tối đó gia đình chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng động dưới bếp. Khi xuống kiểm tra, anh thấy con voi đang lục lọi trong bếp. Anh phải bật đèn pin, hò hét một lúc lâu voi mới rời đi.

Theo người dân đây, con voi này từng nhiều lần xuất hiện gần nhà khiến gia đình bất an, lo ngại việc phá phách hoặc tấn công người. Người cao tuổi trong bản cũng cho biết khoảng 5 năm nay voi rừng thỉnh thoảng lại về bản, trong đó cá thể vừa xuất hiện là con voi cái có dị tật ở chân sau.

Ban quản lý Khu bảo tồn Pù Huống xác nhận con voi này nhiều lần rời rừng ra tìm thức ăn ở rẫy ngô, ruộng mía, vườn cây ăn quả của người dân. Dù chưa gây nguy hiểm, sự xuất hiện của nó khiến người dân lo lắng. Gần nhất, vào tháng 8/2025, voi cũng xuất hiện ở bản Manh cùng xã và được người dân ghi lại.

Lãnh đạo xã Mường Chọng cũng cho hay, xã đã đề nghị tỉnh Nghệ An có giải pháp ngăn voi rừng xuống khu dân cư, đồng thời hỗ trợ thiệt hại cho bà con do voi rừng gây ra. Để giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa voi và người, các lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết dấu vết, cách xua đuổi voi, tránh tiếp xúc trực tiếp và bảo vệ hoa màu.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: daibieunhandan.vn