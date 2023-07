Nghệ An: Vì sao Dự án khu nhà ở biệt thự Nam Hòa sau gần 8 năm vẫn còn dở dang?

Mặc dù được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ năm 2015, nhưng đến nay sau nhiều lần gia hạn tiến độ, Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa vẫn còn dang dở.



Qua tìm hiểu được biết, ngày 5/11/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu (mã số dự án 5211488748) cho Công ty TNHH Nam Hòa (sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Nam Hòa). Theo quyết định, tổng diện tích đất quy hoạch Dự án khu nhà ở biệt thự Nam Hòa là 29.922m2, dân số dự kiến là 200 - 220 người. Trong đó, bao gồm: Đất xây nhà ở (52 lô), diện tích 20.780,2m2; đất cây xanh, thể thao, nhà văn hóa 1.343m2; đất xây dựng giao thông 7.803,3m2. Mật độ xây dựng nhà ở từ 30-50%, tầng cao trung bình 2-3 tầng. Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đến 29/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An có Văn bản số 6348/STNMT-QLĐĐ về việc giao đất cho Công ty TNHH Nam Hòa. Tuy nhiên, sau gần 5 năm kể từ khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, phía chủ đầu tư không có động thái nào trong việc triển khai xây dựng dự án.

Sau nhiều năm chậm trễ tiến độ, đến ngày 16/7/2020, Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa tiếp tục được tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2345/QĐ-UBND. Đáng lưu ý, tại quyết định này thể hiện tổng diện tích khu đất xây dựng giữ nguyên nhưng quy mô dân số lại tăng gấp 4 lần?

Cụ thể: Hạng mục đất dành cho cây xanh, thể thao, nhà văn hóa từ 1.343m2 chỉ còn 646,56m2; đất xây nhà ở từ 52 lô tăng lên gần gấp… 4 lần với 196 lô, mật độ xây dựng từ 30 – 50% tăng lên tới 85%, tầng cao trung bình từ 2 – 3 tầng tăng lên 5 tầng.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản cho phép dự án này được điều chỉnh tiến độ hoàn thành thêm 24 tháng kể từ ngày 20/02/2023. Trước sự việc Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa chậm tiến độ, ngày 24/02/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 1175/UBND-CN về việc xử lý 8 dự án chậm tiến độ thuộc lĩnh vực nhà ở trên địa bàn. Trong đó có Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An do Công ty Cổ phần Nam Hòa làm chủ đầu tư.

Những ngày trung tuần tháng 7/2023, mục sở thị tại hiện trường Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa, phóng viên ghi nhận được, hiện dự án mới chỉ hoàn thành phần hạ tầng, bao gồm: Đường giao thông trong khu đô thị, san nền, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cấp nước sinh hoạt và điện chiếu sáng. Còn các hạng mục an sinh xã hội, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi và đặc biệt là những căn nhà ở biệt thự như phê duyệt chẳng thấy đâu. Cảnh tượng phía bên trong khu vực dự án là một mảnh hoang sơ, cỏ cây mọc um tùm…

Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa mới chỉ hoàn thành cơ bản hạ tầng rồi bỏ đó, cỏ mọc um tùm, nhếch nhác.



Được giới thiệu hoành tráng là khu đô thị nhân văn tại Duyên hải Bắc Trung bộ, quy hoạch trên khu đất rộng 3ha gồm các loại hình sản phẩm nhà phố thương mại, biệt thự liền kề, biệt thự cùng 21 tiện ích phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của cư dân. Thế nhưng, Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, vẫn chưa thể “thành hình” như thiết kế được phê duyệt dù đã trải qua gần 8 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ông Lê Thanh Giang - Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò cho biết: “Dự án Khu nhà ở biệt thự Nam Hòa đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ nhiều năm trước, đồng thời được điều chỉnh gia hạn tiến độ. Tuy nhiên, đến nay, phía chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện đồng bộ các hạng mục để hoàn thành theo đúng tiến độ. Hơn nữa trong quá trình vận chuyển vật tư vào thi công xây dựng dự án, một số tuyến đường giao thông của địa phương đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp để người dân được đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn không chịu thực hiện, khiến cho người dân và địa phương nơi đây vô cùng bức xúc”.

Một dự án nằm tại vị trí trung tâm phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, nhưng không hiểu vì sao suốt gần 8 năm qua, chủ đầu tư lại không chịu hoàn thiện các hạng mục để đưa vào khai thác, sử dụng?

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây Dựng